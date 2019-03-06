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  • 06.03.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 14:57

Bakan Albayrak müjdesini vermişti! duyurdu: 5 milyon TL'ye yükseltildi

, " Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi." açıklamasını yaptı. Bakan Albayrak bugün müjdesini vermişti.

'nden yapılan açıklamada, " Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi." denildi.

BAKAN ALBAYRAK MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen Adım Adım Ekonomi Kocaeli Programı'nda konuştu. Bakan Albayrak, KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti 5 milyon TL'ye çıkarıldığını müjdeledi. Berat Albayrak, "Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı" şeklinde konuştu.

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