Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde." diye konuştu.
Bakan Varank KOBİ'lere müjdeyi verdi: 1 milyon lirası teşvik, 300 bin lirası hibe
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde." dedi.
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