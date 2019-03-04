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  • 04.03.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 12:25

Bakan Varank 'lere müjdeyi verdi: 1 milyon lirası teşvik, 300 bin lirası hibe

Sanayi ve , "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren 'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde." dedi.

Hükümet müjdeyi verdi! Bugün başlatıyoruz
Sanayi ve , "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren 'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde." diye konuştu.

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