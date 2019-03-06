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  • 06.03.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 11:27

'tan Adım Adım Programı'nda önemli açıklamalar

Albayrak, Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen Adım Adım Kocaeli Programı'nda konuşuyor...

AHaber CANLI YAYIN

, 'Adım Adım ' programı kapsamında, 'nde açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık. Ama hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık. Ekonomimizin eksikliklerini tespit ederek güçlü altyapı kurgulamamız gerekli. Yıllık cari işlemler açığı 2018'in sonunda, 27,6 milyar TL seviyesinde geriledi. Ocak ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimiz çok net görmeye başladık. Dengelenme sürecinin önemli ayağı da enflasyon oranında kaydedilen başarıdır.

ENFLASYON SON 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Tanzim satışlarla birlikte yıllık enflasyon son altı ayın en düşük seviyesinde. Enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.2019 yılının enflasyonu hedef hedef enflasyonumuzun çok altında gerçekleşmiştir.

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