'Tanzim' satış başladı marketler geri adım attı! Fiyatlar yüzde 50'den fazla düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda terörü" olarak adlandırdığı ve "Nasıl Gabar'da terörle mücadele ediyorsak bu gıda terörü estirenlere karşı da sert bir mücadelemiz olacak" diyerek kurulmasını talimatlandırdığı satış noktaları ikinci günde etkisini hissettirdi. Gıda terörü estirenleri zor durumda bırakan tanzim noktaları fiyatları hızla düşürdü.

FİYATLARI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDILAR

Dün tanzim satış noktalarının ilan edilmesinin ardından halkın yoğun ilgisi, fiyatlara tavan yaptıran manav ve market reyonlarını hatta pazarları bile boşalttı. Bu durumu gören market ve manavlar ise fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

İşte tanzim satış noktaları tedbiri sonrasında marketlerde gidilen indirimler ve fiyatların tabelalara yansıması...























