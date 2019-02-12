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  • 12.02.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 13:24

'Tanzim' satış başladı marketler geri adım attı! Fiyatlar yüzde 50'den fazla düştü

Komisyoncular ve bazı marketlerin fahiş zamlarla sebze meyve terörü estirdiği sürecin sonunda Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tüm 'de kurulan ı ucuz meyve sebze satmaya başladı. Alınan bu tedbir henüz ikinci günündeyken marketler geri adım attı ve fiyatlar yüzde 50'lerin üzerinde bir düşüşle yeniden makul rakamlara gelmeye başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda terörü" olarak adlandırdığı ve "Nasıl Gabar'da terörle mücadele ediyorsak bu gıda terörü estirenlere karşı da sert bir mücadelemiz olacak" diyerek kurulmasını talimatlandırdığı satış noktaları ikinci günde etkisini hissettirdi. Gıda terörü estirenleri zor durumda bırakan tanzim noktaları fiyatları hızla düşürdü.

FİYATLARI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDILAR
Dün ının ilan edilmesinin ardından halkın yoğun ilgisi, fiyatlara tavan yaptıran manav ve market reyonlarını hatta pazarları bile boşalttı. Bu durumu gören market ve manavlar ise fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

İşte tanzim satış noktaları tedbiri sonrasında marketlerde gidilen indirimler ve fiyatların tabelalara yansıması...








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İRFAN İRFAN

SAKINHA SAKIN MARKETLEDEN SEBZE MEYVE ALMAYIN ELLERİNDE ÇÜRÜSÜNDE ANLASINLAR NE OLDUKLARINI...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2019 13:02
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