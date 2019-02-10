Tanzim fırsatçıyı korkuttu

Recep Tayyip Erdoğan 'ın "tanzim satış sistemi"ne yeşil ışık yakmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın da "Önümüzdeki hafta ilk etapta Ankara 'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız" yönündeki açıklaması fırsatçıların gözünü korkuttu ve fiyatlar bir anda aşağı çekildi. Özellikle sebze meyve fiyatlarında pazarlarda ve marketlerde etiketler değiştirildi yüzde 50'ye yakın indirim oldu.



İŞTE YENİ FİYATLAR

Daha önce 4-5 liradan satılan portakal ve elmalar 3 liraya kadar gerilerken çok konuşulan biber fiyatları da 18 liradan 12 liraya kadar geriledi. Soğanda ise 5 liralık fiyatlar 4-4,5 lira çekildi. Hal fiyatı 10 lira olan patlıcan ise 5 liraya kadar çekildi. Yine 5-6 liradan satılan domateste fiyatlar 3 liraya kadar geriledi. 3-4 lira olan mandalina 2,5 liraya inerken muzdada 2 lirayı geçen indirimler yaşandı. Gerçek fiyatından satılmayan sebze ve meyveler tanzim satışlarda tarla fiyatına sadece nakliye masrafı konularak vatandaşa çok ucuza verilecek. Fırsatçılar haksız kazanç elde edemeyecek.