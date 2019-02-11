Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktaları Ankara ve İstanbul'un pek çok bölgelerine kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen tanzim satış noktalarında vatandaşlara, tarladan toplanan ürünün fiyatı yansıtılacak. Peki, tanzim satış tam olarak nedir? İşte İstanbul ve Ankara tanzim satış noktaları...

TANZİM SATIŞ NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tanzimin anlamı düzenleme, düzeltme, yoluna koyma, düzen verme, düzene sokma, sıralama, sıraya koyma gibi anlamlara geliyor.

Tanzim Satış mağazalarının temeli ise 1970'li yıllara dayanıyor. 1977 yılında Ankara Belediyesi'nin başını çektiği toplumcu belediyeler, üretime doğrudan katılmak yönündeki girişimlerin yanında, temel gıda malzemelerinin fiyatlarını düşük tutabilmek ve karaborsa ile mücadele edebilmek için tanzim satış mağazaları kurmuşlar.

1 KAĞITHANE MEYDANI 26 ÜMRANİYE MEYDANI 2 MECİDİYEKÖY MEYDANI 27 ESENLER MEYDANI 3 AVCILAR MEYDANI 28 ESENYURT MEYDANI 4 KADIKÖY MEYDANI 29 ÇEKMEKÖY MEYDANI 5 BAKIRKÖY MEYDANI 30 K.ÇEKMECE MEYDANI 6 AKSARAY MEYDANI 31 ZEYTİNBURNU MEYDANI 7 EMİNÖNÜ MEYDANI 32 BAHÇEŞEHİR 1.KISIM 8 TAKSİM MEYDANI 33 BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI 9 KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI 34 BÜYÜKÇEKMECE 10 BEYLİKDÜZÜ MEYDANI 35 EYÜPSULTAN MEYDAN 11 BAYRAMPAŞA MEYDANI 36 ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ 12 BAĞCILAR MEYDANI 37 BEYKOZ KAVACIK MEYDAN 13 GÜNGÖREN MEYDANI 38 ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE 14 SULTANBEYLİ MEYDANI 39 FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN 15 SULTANGAZİ MEYDANI 40 BOSTANCI LUNAPARK 16 GOP MEYDANI 41 PENDİK SAHİL MEYDAN 17 SARIYER MEYDANI 42 HALKALI MEYDAN 18 BEŞİKTAŞ MEYDANI 43 ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK 19 ÜSKÜDAR MEYDANI 44 ATAŞEHİR MEYDAN 20 ŞİRİNEVLER MEYDANI 45 İSTİNYE İSPARK 21 KARTAL MEYDANI 46 ZEYTİNBURNU AVM 22 MALTEPE MEYDANI 47 ALİBEYKÖY SİLAHTAR 23 PENDİK MEYDANI 48 HALİÇ 24 TUZLA MEYDANI 49 BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ 25 SANCAKTEPE MEYDANI 50 ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında 11 Şubat tarihinden itibaren ürünler satılmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.