Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktaları Ankara ve İstanbul'un pek çok bölgelerine kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen tanzim satış noktalarında vatandaşlara, tarladan toplanan ürünün fiyatı yansıtılacak. Peki, tanzim satış tam olarak nedir? İşte İstanbul ve Ankara tanzim satış noktaları...
TANZİM SATIŞ NEDİR?
Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tanzimin anlamı düzenleme, düzeltme, yoluna koyma, düzen verme, düzene sokma, sıralama, sıraya koyma gibi anlamlara geliyor.
Tanzim Satış mağazalarının temeli ise 1970'li yıllara dayanıyor. 1977 yılında Ankara Belediyesi'nin başını çektiği toplumcu belediyeler, üretime doğrudan katılmak yönündeki girişimlerin yanında, temel gıda malzemelerinin fiyatlarını düşük tutabilmek ve karaborsa ile mücadele edebilmek için tanzim satış mağazaları kurmuşlar.
|1
|KAĞITHANE MEYDANI
|26
|ÜMRANİYE MEYDANI
|2
|MECİDİYEKÖY MEYDANI
|27
|ESENLER MEYDANI
|3
|AVCILAR MEYDANI
|28
|ESENYURT MEYDANI
|4
|KADIKÖY MEYDANI
|29
|ÇEKMEKÖY MEYDANI
|5
|BAKIRKÖY MEYDANI
|30
|K.ÇEKMECE MEYDANI
|6
|AKSARAY MEYDANI
|31
|ZEYTİNBURNU MEYDANI
|7
|EMİNÖNÜ MEYDANI
|32
|BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
|8
|TAKSİM MEYDANI
|33
|BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
|9
|KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
|34
|BÜYÜKÇEKMECE
|10
|BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
|35
|EYÜPSULTAN MEYDAN
|11
|BAYRAMPAŞA MEYDANI
|36
|ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
|12
|BAĞCILAR MEYDANI
|37
|BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
|13
|GÜNGÖREN MEYDANI
|38
|ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
|14
|SULTANBEYLİ MEYDANI
|39
|FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
|15
|SULTANGAZİ MEYDANI
|40
|BOSTANCI LUNAPARK
|16
|GOP MEYDANI
|41
|PENDİK SAHİL MEYDAN
|17
|SARIYER MEYDANI
|42
|HALKALI MEYDAN
|18
|BEŞİKTAŞ MEYDANI
|43
|ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
|19
|ÜSKÜDAR MEYDANI
|44
|ATAŞEHİR MEYDAN
|20
|ŞİRİNEVLER MEYDANI
|45
|İSTİNYE İSPARK
|21
|KARTAL MEYDANI
|46
|ZEYTİNBURNU AVM
|22
|MALTEPE MEYDANI
|47
|ALİBEYKÖY SİLAHTAR
|23
|PENDİK MEYDANI
|48
|HALİÇ
|24
|TUZLA MEYDANI
|49
|BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
|25
|SANCAKTEPE MEYDANI
|50
|ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında 11 Şubat tarihinden itibaren ürünler satılmaya başlandı.
İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
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