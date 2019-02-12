Tanzim satış noktalarında sebze meyve fiyatları tarladaki haliyle vatandaşlara sunuluyor. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurulan tanzim satış noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul ve Ankara olmak üzere çoğu ilde kurulan tanzim satış yerlerinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, tanzim satış noktaları nerede? İşte İstanbul ve Ankara tanzim satış yerleri...

İSTANBUL'DA TANZİM SATIŞ YERLERİ NEREDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 34 ilçede 50 tanzim satış noktasını hayata geçirdi. Çadırlarda, vatandaşlara meyve ve sebze satışı yapılıyor. Tanzim satış noktaları ile marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Tanzim satış noktaları, piyasada fiyatların düşürülmesinde önemli rol onuyor.

Kurulan tanzim satış noktalarında domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL'den satılıyor.

İşte İstanbul'daki tanzim satış noktaları;