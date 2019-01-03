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  • 03.01.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 10:18

: Yıllık enflasyon rakamı belli oldu! 2018 yılı enflasyon rakamı kaç çıktı?

haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 Aralık ayı nı açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan ile birlikte 2018 yılı enflasyonu da belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamı ÜFE yüzde 2,22, TÜFE ise yüzde 0,40 düştü. 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu.

Yıllık enflasyon rakamı belli oldu

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,78, sağlıkta %0,62, lokanta ve otellerde %0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,16 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %2,56, eğlence ve kültürde %0,25, haberleşmede %0,11 ve konutta %0,06 düşüş gerçekleşti.


Yıllık en fazla artış %31,36 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,80, gıda ve alkolsüz içecekler %25,11, konut %23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,63 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)'da oldu
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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