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  • 03.01.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 09:29

son 6 ayın zirvesinde! fiyatı, fiyatı ne kadar? 3 Ocak altın fiyatları

güne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 363,00 lira, Cumhuriyet altını 1.468,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,92 yükselişle 222,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın, fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ocak ...

Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın güvenli liman alımlarını desteklemesi ve zayıf doların desteğiyle altı aydan uzun sürenin zirvesini gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
222,02
222,21

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.288,40
1.288,60

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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