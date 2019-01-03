Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın güvenli liman alımlarını desteklemesi ve zayıf doların desteğiyle altı aydan uzun sürenin zirvesini gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
222,02
222,21
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.288,40
1.288,60
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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