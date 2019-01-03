2019 zamlı memur maaşları ne kadar oldu? 2019 öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar?

Memur 2019 zammı belli oldu! TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memurun merakla beklediği 2019 zamları da belli oldu. Peki memur zammının açıklanması ile birlikte hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Zamlı polis maaşı ne kadar oldu? Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkı ile memur maaşlarına gelen zam...

3 Ocak 2019 Perşembe, 10:52:34 Güncelleme: 11:14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





