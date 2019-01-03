Memur zammı 2019 oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Merakla beklenen 2019 memur zammı belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ile memur maaşlarına ne kadar zam geldi? İşte memurların 2019 yılında alacağı maaşlar...

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında atılan adımların ardından enflasyonun gerilediği görülüyor. Aralık'ta aylık TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE yüzde 2,22 düştü.

Memur zammı 2019 yılı için yüzde 10.69 oldu.

Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisinin maaşı 2379,91 TL oldu.

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