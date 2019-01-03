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  • 03.01.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 10:22

Ocak ne kadar? Enflasyon farkı ile na ne kadar zam geldi?

Memurlar 2019 yılının ilk dönem zamlarını alacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, merakla beklenen memur maaş zammı da belli oldu. Ocak ayında zamlanacak maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaşları ne kadar oldu? Enflasyon farkı ile na ne kadar zam geldi?

Memur zammı 2019 ne kadar?

oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Merakla beklenen 2019 memur zammı belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ile na ne kadar zam geldi? İşte memurların 2019 yılında alacağı maaşlar...

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında atılan adımların ardından enflasyonun gerilediği görülüyor. Aralık'ta aylık TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE yüzde 2,22 düştü.

Memur zammı 2019 yılı için yüzde 10.69 oldu.

Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisinin maaşı 2379,91 TL oldu.

Detaylar birazdan..

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