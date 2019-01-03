Emekli zammında son dakika: Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?

Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği zam haberi bugün geldi. TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin ve memurların zammı da belli olmuş oldu. Peki emekli 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Emekli zam oranı ne kadar? 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...

3 Ocak 2019 Perşembe, 09:28:31 Güncelleme: 10:24:11
Emekli zammında son dakika: Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli maaşlarına 2019 Ocak ayında gelecek olan zammı merak ediyordu. TÜİK emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek olan yıllık enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı bu rakamdan sonra emeklilerin maaşına gelecek olan zam da netleşmiş oldu. Peki ama emekli 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Emekli zam oranı kaç oldu? 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...

Emekli zammında son dakika: Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?

TÜİK'in açıkladığı rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammı yüzde 10,19 oldu.

Emekli zammında son dakika: Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?

TÜİK ENFLASYON RAKAMINI AÇIKLADI
TÜİK yıllık enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre yıllık enflasyon yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte emekli ve memurların da zam oranı belli olmuş oldu.

Emekli zammında son dakika: Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşı bin lira oldu.

Emekli zammında son dakika: Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Emekliler zamlı maaşlarını 15 Ocak'tan sonra TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen maaş tarihlerinde alabilecek.

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