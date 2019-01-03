Emekli zammında son dakika: Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?

Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği zam haberi bugün geldi. TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin ve memurların zammı da belli olmuş oldu. Peki emekli 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Emekli zam oranı ne kadar? 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...

3 Ocak 2019 Perşembe, 09:28:31 Güncelleme: 10:24:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





