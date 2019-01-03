Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk" dedi. Bakan Albayrak açıklamasının devamında "Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor" dedi. Albayrak, enflasyonla mücadeleye destek kampanyasına bazı firmaların katılımının zayıf olduğuna işaret etti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor. Devlet olarak verdiğimiz desteği 3 ay daha sürdüceğiz.

ÇOK DAHA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYACAĞIZ

Bakan Albayrak, "2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz." Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili, "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." dedi.

KOBİ VE ESNAFA YÖNELİK YENİ PAKET AÇIKLANACAK

Reel sektörle ilgili, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve esnafa yönelik tüm bankalarımızla birlikte maliyetini düşürdüğümüz güzel bir paket üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Tahvil ihracı ile de 1,1 milyar liralık döviz yastık altından çıktı.