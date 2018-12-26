37 milyonluk hibe verilecek

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon lira hibe desteği verileceğini belirterek, "Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon liralık yatırım yapılacak" dedi. Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini belirten Pakdemirli, Kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
- Ekonomi
- 26.12.2018
- Gazete
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