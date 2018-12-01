Aşçıoğlu’ndan Dubai kampanyası

Aşçıoğlu, Selenium Yaşam kalitesini Dubai'ye taşıdı. Şirket, Dubai merkezli Deyaar işbirliğiyle geliştirildiği Midtown by Deyaar projesini Eylül 2019'da teslim edecek. Projede, yeni kampanyayla 20 bin 900 dolar peşinat ve daire teslimlerinde kullandırılacak banka kredisiyle aylık bin 600 dolar taksit imkanı sunuluyor. Midtown Selenium'da evler, teslimden sonra aylık bin 400 dolardan başlaması öngörülen fiyatlarla kiraya verilerek, yatırımın 10 yılda geri dönüşü sağlanabiliyor. Dubai gayrimenkul yatırımcılarına özel vergisiz kazanç sistemi de oldukça dikkat çekici bir özellik olarak öne çıkıyor. Sıfır vergi sistemi nedeniyle, yatırımdaki kazancın tamamı yatırımcıya ait oluyor.
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- 01.12.2018
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