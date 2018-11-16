Türk Hava Yolları (THY) pilot arıyor THY, büyüyen filosu ve yeni uçakları için hem pilot aday adayları hem de pilot alımı gerçekleştirecek.

İstanbul Havalimanı ile daha da büyüyecek ve filosuna yeni uçaklar katılacak olan Türk Hava Yolları (THY), artan pilot ve kabin personeli ihtiyacını karşılamak için düğmeye bastı. THY, ihtiyacını karşılamak üzere daha çok kendi pilotunu yetiştirmeyi planlıyor. Bunun için ilana çıkan THY, pilot aday adayı alımı yapacak. THY, filosuna gelecekte katılacak Airbus 350, Boeing 787 tipi uçaklar için de pilot arıyor. Şirketin pilot aday adayı dışında başvurulara açık olan diğer alım pozisyonları ise şöyle sıralandı: "Boeing 787 tipi uçaklar için kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot, simülatör uçuş öğretmeni; farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan geniş ve dar gövdeli uçaklar için kaptan pilot; geniş gövdeli Airbus 350 uçaklar için kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot; Airbus 330, Boeing 777, Airbus 340 için kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot; farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan geniş gövdeli uçaklar için ikinci pilot, kaptan pilot ve tecrübeli ikinci pilot; Airbus 320 ve Boeing 737 uçaklar için tecrübesiz ikinci pilot."



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İkinci pilot aday adayı için aranan koşullar şöyle: "En az önlisans derecesi mezunu, 01.01.1983'ten sonra doğmuş olmak, 157- 195 cm boy aralığı, askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek, adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bulunmamak, sağlık durumu elverişli olmak, son 2 yılda İngilizce dil sınavlarının birinden belirlenen puanı belgelemek."