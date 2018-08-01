Özel fatura

Üniversite sınavı sonuçları açıklandı, Türkiye genelindeki özel üniversiteler de 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini ilan etti. Tam ücretli fiyatında en pahalı bölümlerin başında tıp ve diş hekimliği geliyor. Tıp fakültelerinin fiyatı 105 bin liraya kadar çıkıyor.
● ACIBADEM: Tıp 96 bin 800, eczacılık ve psikoloji 43 bin 500, sosyoloji 32 bin lira.
● BİLKENT: Lisans bölümleri 37 bin 120 lira. ● İSTANBUL AYDIN: Tıp yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 lira. Diş hekimliği fakültesi 66 bin lira. Eğitim fakültesi 17 bin 500, psikoloji 35 bin, hukuk 47 bin lira.
● BİLGİ: Hukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücreti 55 bin 400 lira.
● KOÇ: Tıp 105 bin 500 lira. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 lira.
● OKAN: Tıp 69 bin 900, diş hekimliği 65 bin 900 lira.
● ÖZYEĞİN: Fakülte programları 60 bin lira. ● SABANCI: Tüm bölümler 72 bin 500 lira.
● YEDİTEPE: Diş hekimliği 74 bin 750, tıp 69 bin, eczacılık 57 bin 500, hukuk 52 bin 900, psikoloji ise 40 bin 800 lira.
● İZMİR EKONOMİ: Tıp, 52 bin 500, hukuk, mimarlık ve mühendislik 39 bin 750 lira.
● BAŞKENT: Tıp 50 bin 600, diğer lisans bölümleri 37 bin 500, ön lisans ise 20 bin 700 lira.
● BAHÇEŞEHİR: Tıp 75 bin, mühendislik 49 bin 500, ön lisans 27 bin 800 lira.
● BEYKENT: Tıp 82 bin 500, diğer lisans ve ön lisans programları 31 bin 750 lira.
● BEZMİALEM: Tıp 60 bin, eczacılık 45 bin, sağlık meslek yüksekokulu 20 bin lira.
● DOĞUŞ: Hukuk 37 bin 500, psikoloji 35 bin, diğer lisans programları 33 bin lira.
● İSTANBUL TİCARET: Hukuk 39 bin, mimarlık 38 bin, iletişim 37 bin lira.
● KADİR HAS: Mühendislik, iktisat ve hukuk 52 bin 70, iletişim ve işletme 49 bin 703 lira.
● SANKO: Tıp 54 bin 800, fizik tedavi 24 bin 800, hemşirelik 24 bin lira.
● TED: Lisans programları 36 bin 180 lira.
● TOBB EKONOMİ: Tıp 52 bin 500, diğer programlar 37 bin 500 lira.
● TOROS: Mühendislik ve mimarlık 27 bin 820, meslek yüksekokulu 13 bin 430 lira.
● YAŞAR: Fakülte 35 bin, adalet yüksekokulu 18 bin, meslek yüksekokulu ise 16 bin 500 lira.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS'TA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini bugün yayımlayacaklarını belirterek, "Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. ÖSYM tarafından tercih süreci ile ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız" dedi. Yerleştirme sonuçlarının, 31 Ağustos'ta açıklanacağını söyleyen Özer, "Kayıtlar da 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak" ifadesini kullandı.
● ACIBADEM: Tıp 96 bin 800, eczacılık ve psikoloji 43 bin 500, sosyoloji 32 bin lira.
● BİLKENT: Lisans bölümleri 37 bin 120 lira. ● İSTANBUL AYDIN: Tıp yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 lira. Diş hekimliği fakültesi 66 bin lira. Eğitim fakültesi 17 bin 500, psikoloji 35 bin, hukuk 47 bin lira.
● BİLGİ: Hukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücreti 55 bin 400 lira.
● KOÇ: Tıp 105 bin 500 lira. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 lira.
● OKAN: Tıp 69 bin 900, diş hekimliği 65 bin 900 lira.
● ÖZYEĞİN: Fakülte programları 60 bin lira. ● SABANCI: Tüm bölümler 72 bin 500 lira.
● YEDİTEPE: Diş hekimliği 74 bin 750, tıp 69 bin, eczacılık 57 bin 500, hukuk 52 bin 900, psikoloji ise 40 bin 800 lira.
● İZMİR EKONOMİ: Tıp, 52 bin 500, hukuk, mimarlık ve mühendislik 39 bin 750 lira.
● BAŞKENT: Tıp 50 bin 600, diğer lisans bölümleri 37 bin 500, ön lisans ise 20 bin 700 lira.
● BAHÇEŞEHİR: Tıp 75 bin, mühendislik 49 bin 500, ön lisans 27 bin 800 lira.
● BEYKENT: Tıp 82 bin 500, diğer lisans ve ön lisans programları 31 bin 750 lira.
● BEZMİALEM: Tıp 60 bin, eczacılık 45 bin, sağlık meslek yüksekokulu 20 bin lira.
● DOĞUŞ: Hukuk 37 bin 500, psikoloji 35 bin, diğer lisans programları 33 bin lira.
● İSTANBUL TİCARET: Hukuk 39 bin, mimarlık 38 bin, iletişim 37 bin lira.
● KADİR HAS: Mühendislik, iktisat ve hukuk 52 bin 70, iletişim ve işletme 49 bin 703 lira.
● SANKO: Tıp 54 bin 800, fizik tedavi 24 bin 800, hemşirelik 24 bin lira.
● TED: Lisans programları 36 bin 180 lira.
● TOBB EKONOMİ: Tıp 52 bin 500, diğer programlar 37 bin 500 lira.
● TOROS: Mühendislik ve mimarlık 27 bin 820, meslek yüksekokulu 13 bin 430 lira.
● YAŞAR: Fakülte 35 bin, adalet yüksekokulu 18 bin, meslek yüksekokulu ise 16 bin 500 lira.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS'TA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini bugün yayımlayacaklarını belirterek, "Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. ÖSYM tarafından tercih süreci ile ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız" dedi. Yerleştirme sonuçlarının, 31 Ağustos'ta açıklanacağını söyleyen Özer, "Kayıtlar da 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak" ifadesini kullandı.
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