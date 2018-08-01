Özel fatura

sınavı sonuçları açıklandı, Türkiye genelindeki özel üniversiteler de 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini ilan etti. Tam ücretli fiyatında en pahalı bölümlerin başında tıp ve diş hekimliği geliyor. Tıp fakültelerinin fiyatıkadar çıkıyor.Tıpeczacılık ve psikolojisosyolojiLisans bölümleri. ● İSTANBUL AYDIN: Tıp yüzde 25 burslu ücretiDiş hekimliği fakültesiEğitim fakültesipsikolojihukukHukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücretiTıpDiğer lisans programlarının ücreti iseTıpdiş hekimliğiFakülte programları● SABANCI: Tüm bölümlerDiş hekimliğitıpeczacılıkhukukpsikoloji iseTıp,hukuk, mimarlık ve mühendislikTıpdiğer lisans bölümleriön lisans iseTıpmühendislikön lisansTıpdiğer lisans ve ön lisans programlarıTıpeczacılıksağlık meslek yüksekokuluHukukpsikolojidiğer lisans programlarıHukukmimarlıkiletişimMühendislik, iktisat ve hukukiletişim ve işletmeTıpfizik tedavihemşirelikLisans programlarıTıpdiğer programlarMühendislik ve mimarlıkmeslek yüksekokuluFakülteadalet yüksekokulumeslek yüksekokulu iseKurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini bugün yayımlayacaklarını belirterek, "Üniversite tercihleri'ta yapılacak. ÖSYM tarafından tercih süreci ile ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız" dedi. Yerleştirme sonuçlarının,'ta açıklanacağını söyleyen Özer, "Kayıtlar datarihlerinde yapılacak" ifadesini kullandı.