Yol Durumu
  1. Liseli girişimcilere Turkcell’den ödül
  2. Bayram tatili 9 güne çıktı

Özel fatura

Üniversite sınavı sonuçları açıklanırken, özelde okumak isteyenler için de fiyatlar belli oldu. Özel üniversitelerde en pahalı bölüm tıp. Yıllık ücret 105 bin liraya kadar çıkıyor

Özel fatura
Üniversite sınavı sonuçları açıklandı, Türkiye genelindeki özel üniversiteler de 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini ilan etti. Tam ücretli fiyatında en pahalı bölümlerin başında tıp ve diş hekimliği geliyor. Tıp fakültelerinin fiyatı 105 bin liraya kadar çıkıyor.

ACIBADEM: Tıp 96 bin 800, eczacılık ve psikoloji 43 bin 500, sosyoloji 32 bin lira.

BİLKENT: Lisans bölümleri 37 bin 120 lira. ● İSTANBUL AYDIN: Tıp yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 lira. Diş hekimliği fakültesi 66 bin lira. Eğitim fakültesi 17 bin 500, psikoloji 35 bin, hukuk 47 bin lira.

BİLGİ: Hukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücreti 55 bin 400 lira.

KOÇ: Tıp 105 bin 500 lira. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 lira.

OKAN: Tıp 69 bin 900, diş hekimliği 65 bin 900 lira.

ÖZYEĞİN: Fakülte programları 60 bin lira. ● SABANCI: Tüm bölümler 72 bin 500 lira.



YEDİTEPE: Diş hekimliği 74 bin 750, tıp 69 bin, eczacılık 57 bin 500, hukuk 52 bin 900, psikoloji ise 40 bin 800 lira.

İZMİR EKONOMİ: Tıp, 52 bin 500, hukuk, mimarlık ve mühendislik 39 bin 750 lira.

BAŞKENT: Tıp 50 bin 600, diğer lisans bölümleri 37 bin 500, ön lisans ise 20 bin 700 lira.

BAHÇEŞEHİR: Tıp 75 bin, mühendislik 49 bin 500, ön lisans 27 bin 800 lira.

BEYKENT: Tıp 82 bin 500, diğer lisans ve ön lisans programları 31 bin 750 lira.

BEZMİALEM: Tıp 60 bin, eczacılık 45 bin, sağlık meslek yüksekokulu 20 bin lira.



DOĞUŞ: Hukuk 37 bin 500, psikoloji 35 bin, diğer lisans programları 33 bin lira.

İSTANBUL TİCARET: Hukuk 39 bin, mimarlık 38 bin, iletişim 37 bin lira.

KADİR HAS: Mühendislik, iktisat ve hukuk 52 bin 70, iletişim ve işletme 49 bin 703 lira.

● SANKO: Tıp 54 bin 800, fizik tedavi 24 bin 800, hemşirelik 24 bin lira.

TED: Lisans programları 36 bin 180 lira.

TOBB EKONOMİ: Tıp 52 bin 500, diğer programlar 37 bin 500 lira.

TOROS: Mühendislik ve mimarlık 27 bin 820, meslek yüksekokulu 13 bin 430 lira.

YAŞAR: Fakülte 35 bin, adalet yüksekokulu 18 bin, meslek yüksekokulu ise 16 bin 500 lira.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS'TA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini bugün yayımlayacaklarını belirterek, "Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. ÖSYM tarafından tercih süreci ile ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız" dedi. Yerleştirme sonuçlarının, 31 Ağustos'ta açıklanacağını söyleyen Özer, "Kayıtlar da 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak" ifadesini kullandı.
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar