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nın kadro sevinci

Şehit yakınlarının kadro sevinci
Devlet Personel Başkanlığı'nca 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası dün çekildi. Noter huzurunda yapılan atamada 229 erkek, 112 kadın olmak üzere 351 istihdam hakkı sahibinden 59'u öğrenim durumlarına göre mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 179'unun hizmetli unvanlı kadrolara ve 3 kişinin de işçi kadrosuna atama teklifi gerçekleştirildi. Personel talep eden kurumların sayısı ise 24'ü bakanlık ve bağlı kuruluşu, 14'ü üniversite, 3'ü kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam 41 oldu.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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