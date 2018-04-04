Ekonomiye nükleer güç

Türkiye'nin1955'te başlayan nükleer enerji serüveninin ilk projesi olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temelini CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı VladimirPutin birlikte attı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende, Mersin'e canlı bağlantı yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını enerji alanında tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Ayrıca 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Gerek petrol ve doğalgaz gerekse yenilenebilir kaynaklarda son 15 yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, enerji güvenliğimizin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda enerji sektörümüzün her alanında yatırımların kesintisiz devam ettiğini söyledi. Santralin, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu sağlayacağına dikkati çeken Rusya DevletBaşkanı Putin de NGS'nin hem Türkiye'de hem de Rusya'da yeni işyerlerinin kurulmasına, yüksek gelirli ve kalifiye uzmanların yetişmesinde işbirliği yürütülmesine imkan sağlayacağını belirtti. Putin, projenin Rus Türk dostluğununbir simgesi haline geleceğinianlattı.
Erdoğan ve Putin, törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.
S-400'LERERKEN GELİYOR Erdoğan ile Putin 1.5 saat süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. S-400 konusunda hem fiyat hem erken teslimat konusunda mutabık kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı, "S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve defteri kapattık. Bitti o iş. Kimi çevrelerin Türk-Rus işbirliğini zehirleme girişimi oldu. Bu sınavı başarıyla atlattık. İlişkilerimiz su verilmiş demir gibi güçlendi" dedi.
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