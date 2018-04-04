Erdoğan ve Putin temeli işte böyle attı 03 Nisan 2018, Salı

Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atıldı. İşte o anlar;