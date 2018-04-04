Erdoğan ve Putin temeli işte böyle attı

Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atıldı. İşte o anlar;
Erdoğan ve Putin temeli işte böyle attı03 Nisan 2018, Salı
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