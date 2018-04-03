Erdoğan: O defter kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.

Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.



Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ortak basın toplantısı düzenledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Konsey toplantısını tamamladık. Siyasi diyaloğumuz ekonomiye de sirayet ediyor. Ticaret hacmimiz bie önceki yıla göre yüzde 32 arttı. Hedeflerimiz fazla. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini birlikte attık.Santralin ilk aşamasını 2013'te bitirmeyi planlıyoruz. Bu 20 milyar doları aşacak bir yatırımdır.

Yarın İranlı mevkidaşımızın da katılacağı 3'lü zirvede daha detaylı ele alma fırsatı bulacağız. Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerli dostumla istişare ettik. Harekatın ülkemizin güvenliği yanında Suriye'nin milli birliği açısından da önemini vurguladım. Ortak çıkarlarımıza odaklanarak iş birliğimizi devam ettireceğiz.

Kimi çevrelerin Türk-Rus işbirliğini zehirleme gayretlerine de şahit olduk. İkili iş birliğimzi su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi. İmzalanan bu 4 anlaşma ilişkilerimizi daha da güçlendirdi.



​Putin'in konuşmalarından satır başları...

İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini ele aldık. İleriye dönük temel hedefleri atmış bulunuyoruz. Ticari anlaşma imzaladık. Yeni anlaşmalar hazırlanması konusunda ilgili birimlere talimat verdik. Toplam 8 görüşme yaptık. Dışişleri bakanlıklarımız yoğun bir temas içinde bulunuyor. Ticari ve ekonomik iş birliğimiz ilgi odağı haline geldi görüşmelerimizde. 2017 yılında Rus-Türk hacmi artmış bulunuyor. 22,1 milyar doları buluyor ticaret hacmimiz.

Savunma sanayi konularını da ele aldık. S-400 füzelerini de görüştü. Teslimat sürelerini azaltma kararı aldık.

Rusya'dan Türkiye'ye turist akını devam ediyor. Bu bağlamda vize rejiminin ne gibi belgeler ile yapılabileceğini, kaldırılması için neler yapılır bunları da konuştuk.

Suriye meselesinin çözüm konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

SORU-CEVAP

Putin: Türkiye ile olan ilişkilerimiz yapıcı ve verimli. Yapıcı yaklaşımın meyvelerini ticari ilişkilerimizde görüyoruz. Türkiye piyasasına doğalgaz sevkiyatımız var. Avrupa meslektaşlarımızla uzun yıllar görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam ederken Türkiye ile benzeri bir projeyi neredeyse tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye çok güvenli ve olumlu ortağımız. Tükiye ile ilişkilerimizi zedeleyecek bir şey görmüyorum. TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız.

O DEFTERİ KAPATTIK

Erdoğan: (S-400) Tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır. Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve bu defteri kapattık, bitti o iş. Teslimatı erkene almak sureti ile Rusya bize olan samamiyetini güçlü hale getirmiştir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali bizim geciktiğimiz bir konudur. Enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacağız.