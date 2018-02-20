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2017’nin 7 harikası

’de Yılın Otomobili yarışında finale 7 otomobil markası kaldı...

2017’nin 7 harikası
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ''de Yılın Otomobili' yarışmasında finalistler belli oldu. Gazetecileri Derneği üyesi 76 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 23 aday arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kaldı. 3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada ise 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. En fazla puan alan finalist 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilecek. Gala gecesi 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.
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