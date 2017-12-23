İş’in satranca desteği sürecek

İş Bankası'nın2005'te üstlendiğiTürkiye SatrançFederasyonu (TSF)ana sponsorluğukapsamında, 20 binsatranç sınıfı açıldı,lisanslı sporcu sayısı800 binin üzerine,unvanlı sporcu sayısı162'ye yükseldi. Budesteğin 12'nci yılı vesilesiyle İşBankası Yönetim Kurulu BaşkanıErsin Özince ve Genel MüdürüAdnan Bali'nin ev sahipliğinde birtoplantı düzenlendi. Özince, "Geridebıraktığımız 12 yıla baktığımızda,satrançta ülkemizin ve sporcularımızınsergilediği başarı, iyi bir hamleyaptığımızın göstergesi" dedi.
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