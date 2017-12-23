İş’in satranca desteği sürecek

İş Bankası'nın 2005'te üstlendiği Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ana sponsorluğu kapsamında, 20 bin satranç sınıfı açıldı, lisanslı sporcu sayısı 800 binin üzerine, unvanlı sporcu sayısı 162'ye yükseldi. Bu desteğin 12'nci yılı vesilesiyle İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ve Genel Müdürü Adnan Bali'nin ev sahipliğinde bir toplantı düzenlendi. Özince, "Geride bıraktığımız 12 yıla baktığımızda, satrançta ülkemizin ve sporcularımızın sergilediği başarı, iyi bir hamle yaptığımızın göstergesi" dedi.