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    • Eğitim
    • 18.06.2023 08:56
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    • 18.06.2023 12:54
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    YKS'de ikinci ve üçüncü oturum: AYT ve YDT testleri bugün | Geç kalan öğrencileri yunus timleri ve jandarma ulaştırdı

    3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi. YKS maratonu, adayların bugün AYT ve YDT testlerini cevaplamalarıyla sona erecek. YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. Öte yandan bazı illerde sınava geç kalan öğrencileri motosikletli yunus timleri ve jandarma okullara ulaştırdı. Avcılar'da ise sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    YKS’de ikinci oturum alan testleri!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi.

    2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

    AYT BAŞLADI
    YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.

    AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

    SON OTURUM YDT
    Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

    Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek.

        YDT'ye 1165 engelli aday katılacak. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak ve 49 bin 108 kişi görev alacak.

        Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

        Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

        YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

        İstanbul Teknik Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde sınavın bitmesini bekleyen veliler en az çocukları kadar heyecanlıydı.

        "HEM KIZIMIN GELECEĞİNİ TAYİN EDECEĞİ BİR GÜN, HEM DE BABALAR GÜNÜ"
        Babalar Günü'nde kızını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sınava getiren Önder Koldaş ise, "Çok özel bir gün tabi.. Babalar Günü olması dışında kızımın geleceğini tayin edeceği bir gün. Sınava girdi dünkü sınavdan da başarıyla çıktı. Bugünkü sınavdan da öyle çıkacağına eminim. Ona olan sevgim ve güvenim sonsuz. Şu anda hiç heyecanım yok. Eminim başarılı olacağıma. Yolu açık olsun. Onun için en iyisi neyse o olsun tek dileğim bu " diye konuştu.

        "SINAVA BEŞİNCİ GİRİŞİM"
        Sınava girecek öğrencilerden Berk Mert Öz ise, "Ben Diş Hekimliği veya Tıp Fakültesi istiyorum. Sınava beşinci girişim, ilk iki sınavda pek birşey yapamamıştım. Sonradan istediğim puanı alamadım, artık inşallah yapacağız bu sene. Pek heyecanlı değilim bu sefer çalıştım güveniyorum kendime. Hazırlık süresi boyunca çok çalışmaktan ziyade düzenli çalıştım. Özel ders desteği aldım." dedi.

            "İNŞALLAH ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİ BOŞA GİTMEZ"
            Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde de sınava girecek öğrenciler ve velileri saatler öncesinden okula geldi. Girişte evrakları kontrol edilen ve üstleri aranan öğrenciler sınav salonlarına girerken, aileleri ise onları okul bahçesinde heyecanla beklemeye başladı. Saat 10.00'da kapıların kapatılmasıyla içeri öğrenci alınmadı. Polis ekipleri okul çevresinde trafik akışını sağlamak için önlem aldı. Velilerden Kemal Aslan "Oğlumu bıraktım. Çok hazırlandı. Bu sene ikinci senesi. Geçen sene girememişti bu sene giriyor. Dün girdi, 'Çok başarılıyım.' dedi. İki sene üst üste dershaneye yolladım. Öğleden sonra İngilizceye girecek. Benim ikinci oğlum hep getirdim, götürdüm bende heyecan yok onlarda var. Öbürü İktisatı bitirdi. Bu oğlum da Eczacılığı hedefliyor." diye konuştu. Bir başka veli Rafiye Erkan ise, "Yeğenimi getirdim. Tıp istiyor inşallah hayırlısıyla olacak. Çok çalıştı. İnşallah bütün öğrencilerimizin emekleri boşa gitmez. Hepsine bol başarılar diliyoruz." dedi. Bir veli ise, "Stresini kontrol etmesini önerdik. Ama stres de iyidir onu kontrol ettiğimiz zaman başarıyı artırır." ifadelerini kullandı.

            Bir başka veli ise, "Kızımla aynı heyecanı paylaşıyorum . Aşırı derecede stresliydi. İlaç kullanmaya kadar gittik. Son haftalarda ağlamalar da vardı maalesef. Gençlerin sınavdan dolayı psikolojilerinin bozulması, bu kaygıyı yaşamalarını hiç doğru bulmuyoruz ama mecburuz. Psikoloji istiyor. Umarım olur " şeklinde konuştu.

            MARDİN'DE YKS'YE GEÇ KALANLARI JANDARMA YETİŞTİRDİ
            Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumuna geç kalan adayları, okula jandarma ekipleri ulaştırdı.

            Nusaybin ilçesinde Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi ile Gazi Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalan adaylar, yetkililerden yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adayları sınava gireceği okula yetiştirdi. Adaylar da jandarma ekiplerine teşekkür etti.

                OKULLARI KARIŞTIRDI; SINAVA SON ANDA YETİŞTİ
                Üniversite adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde okul önlerinde beklemeye başladı. Avcılar'da sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okul önüne gelen öğrenci, velilerin ısrarı sonucu, görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri girdi.

                Öğrencilerin aylardan bu yana hazırlandığı YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Test sınavı saat 10.15'te başladı. Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu ile hemen yanındaki Sabancı İnsa 50'nci Yıl Lisesi'nde de saat 10.00'u gösterdiğinde bahçe kapıları kapatıldı. İnsa 50'nci Yıl Lisesi'ne kapının kapanmasından hemen sonra elinde sınava giriş kağıdı ile gelen bir öğrenci ise, bir süre çaresizce bekledi. Görevlilerle konuşan öğrenci için, velilerin de ısrarıyla kapı açıldı ve öğrenci içeri alındı. Öğrenci koşarak okul bahçesine girdi. Öğrencinin sınava gireceği okul yerine yakındaki bir başka okula gittiği için geç kaldığı öğrenildi.

                DİYARBAKIR'DA YKS'YE GEÇ KALANLARI MOTOSİKLETLİ POLİSLER YETİŞTİRDİ


                Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumuna geç kalan 2 adayı, sınava girecekleri okula motosikletli yunus timleri ulaştırdı.

                    Yenişehir ilçesinde 70'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalan 2 aday, sınav nedeniyle görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timlerinden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosiklete bindirerek sınava girecekleri okula ulaştırıldı. Adaylar da polis ekiplerine teşekkür etti

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                    Üvey anne
                    Haberler Eğitim YKS'de ikinci ve üçüncü oturum: AYT ve YDT testleri bugün | Geç kalan öğrencileri yunus timleri ve jandarma ulaştırdı
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