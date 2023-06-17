YKS manzaraları! Geç kalan öğrenciler yine koştu... Okul ismini karıştıranlar bile var

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre veriliyor.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak.