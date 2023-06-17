YKS manzaraları! Geç kalan öğrenciler yine koştu... Okul ismini karıştıranlar bile var
ÖSYM tarafından düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu bugün başladı. Bazı öğrenciler, geç kaldıkları için sınava giremezken bazı öğrenciler ise son dakikada yetişti. Samsun'da 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi yerine İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'ne gelen öğrencilere polis yardımcı oldu. İşte YKS manzaraları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre veriliyor.
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak.
İSİM BENZERLİĞİYLE YANLIŞ OKULA GİTTİLER
Samsun İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin isim benzerliği nedeniyle bazı adaylar, yanlış okulla geldi.
İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nden, yaklaşık 30 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitmeleri gereken adaylar polisten yardım istedi.