YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? YKS ilk tercihte yerleşen ikinci tercih yapabilir mi?

YKS Ek tercih tarihleri bugün itibarıyla ÖSYM tarafından ilan edildi. ÖSYM'nin belirlediği ek tercih takvimiyle, boş kalan kontenjanlar için yeni yerleştirmeler yapılacak. Peki üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih hakkına sahip mi? İlk tercihte kayıt yaptırmak zorunlu mu? YKS ilk tercih te yerleşen ikinci tercih yapabilir mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

(AA)

YKS'de Ek Tercih Hakkı Var mı?

Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir üniversite veya programa yerleşen adaylar, ek tercih döneminde yeniden tercih yapamaz. Yani belirli bir üniversite kazanan öğrenciler, ister kayıt yaptırsın ister yaptırmasın, ek yerleştirme sürecine katılamazlar.