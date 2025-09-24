SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? YKS ilk tercihte yerleşen ikinci tercih yapabilir mi?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bazı adaylar istedikleri bölümlere yerleşemedikleri için ek tercih sürecine odaklanmıştı. Ek tercih tarihleri de bugün itibarıyla ÖSYM tarafından ilan edildi. ÖSYM’nin belirlediği ek tercih takvimiyle, boş kalan kontenjanlar için yeni yerleştirmeler yapılacak. Peki üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih hakkına sahip mi? İlk tercihte kayıt yaptırmak zorunlu mu? YKS ilk tercihte yerleşen ikinci tercih yapabilir mi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Eylül 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2025 , 17:07
YKS yerleşenler ek tercih yapabilir mi? YKS ilk tercihte yerleşen ikinci tercih yapabilir mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

YKS Ek tercih tarihleri bugün itibarıyla ÖSYM tarafından ilan edildi. ÖSYM'nin belirlediği ek tercih takvimiyle, boş kalan kontenjanlar için yeni yerleştirmeler yapılacak. Peki üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih hakkına sahip mi? İlk tercihte kayıt yaptırmak zorunlu mu? YKS ilk tercihte yerleşen ikinci tercih yapabilir mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

(AA)(AA)

YKS'de Ek Tercih Hakkı Var mı?

Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir üniversite veya programa yerleşen adaylar, ek tercih döneminde yeniden tercih yapamaz. Yani belirli bir üniversite kazanan öğrenciler, ister kayıt yaptırsın ister yaptırmasın, ek yerleştirme sürecine katılamazlar.

(AA)(AA)

Üniversiteye Kayıt Yaptırmak Zorunlu mu?

Üniversite kazanan adayların kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ön lisans veya lisans programına yerleşip kayıt yaptırmayan adayların, OBP puanı düşer.

(AA)(AA)

Ek Tercih Takvimi Ne Zaman?

Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ÖSYM, ek tercih dönemi için ayrı bir takvim duyurdu. Ek tercih tarihleri bugün itibarıyla duyuruldu.

(AA)(AA)

Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilir. Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek ve yalnızca yerleştirme puanı hesaplanmış öğrenciler ek tercih hakkından yararlanabilecek.

Üniversite YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır?Üniversite YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
Üniversite YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme dur dedi! YSK Devam kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir
Başkan Erdoğan’ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev’ud sözleri Netanyahu’yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!
Fener Avrupa’da yanacak! Tedesco’dan Zagreb’e farklı 11
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP’de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray’dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Marco Rubionun gazına gelen CHP’ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR’lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google’dan sansür itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı | Beyaz Saray sabotaj dedi
Meteoroloji’den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Başkan Erdoğan BM’de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan’a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı! Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı! Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu Borsa İstanbul Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi pozitif ayrıştı Borsa İstanbul Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi pozitif ayrıştı Kızılırmak’taki kazanın altından yasak aşk çıkmıştı! Şeytani planı yapan doktor Serdar Kıyak’tan intihar girişimi! Ölen eşin günlüğü incelemede Kızılırmak'taki kazanın altından yasak aşk çıkmıştı! Şeytani planı yapan doktor Serdar Kıyak'tan intihar girişimi! Ölen eşin günlüğü incelemede Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti! Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti!