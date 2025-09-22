Üniversitelerde ana gündem Gazze: Farkındalık oluşturulacak

Gazi Üniversite si Kampüsü'nde düzenlenen 'Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'na YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile Türk ve Polonyalı rektörler katıldı. YÖK Başkanı Özvar, İsrail'in Gazze 'deki soykırım suçlarına dikkat çekerek "Bu trajik durum üniversiteleri, yükseköğretim kurumlarını, ekonomilerimizi ve daha geniş anlamda toplumsal ilerlemeyi ciddi şekilde etkilemiştir. Öğrenciler ve akademisyenler insani kriz ve diğer acıların özellikle etkisini hissetmişlerdir. Yükseköğretim Kurulu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçları konusunda kampüslerimizde farkındalık yaratmaya kararlıdır. İsrail'in katliamları ve insanlık dışı muameleleri, bu yıl Türk üniversitelerinde düzenlenecek akademik açılış törenleri ve oturumlarında gündem maddesi olacaktır. Türkiye ayrıca uluslararası yükseköğretim camiasını akademik özgürlük ve insan haklarını açık ve güçlü bir şekilde savunmaya çağırmaktadır" dedi.

Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Kulasek (AA)

TÜRK VE POLONYA ÜNİVERSİTELERİ ORTAK PROJELER YÜRÜTECEK

NATO ortakları olarak Türkiye ve Polonya'nın, şiddeti sona erdirmek için barışın tesisine yönelik çabalara katkıda bulunduğuna dikkat çeken Özvar, "Türk ve Polonya makamlarının Avrupa ve ötesinde daha iyi ve daha güvenli bir gelecek sağlamak için farklı platformlarda sürekli istişarelerde bulunduğunu göz önünde bulundurarak, yükseköğretim alanında iş birliğimizi artırmak hepimizin görevidir. Bu, sadece akademik kaliteyi iyileştirmek için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin durum farkındalığını artırmak için de önemlidir. Bu forumun, her iki ülkenin üniversiteleri tarafından geliştirilecek ve ortaklaşa finanse edilecek dijital devrim ve yapay zeka alanlarındaki belirli projelere dayalı iş birliği potansiyelini ele alacağını umuyorum. Polonya, son yıllarda uluslararası yükseköğretim hareketliliğinde Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülke konumundadır. Buna karşılık olarak, daha fazla Polonyalı öğrencinin Türk üniversitelerini ziyaret etmesi beklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu karşılıklı katkılar, yükseköğretim alanındaki ikili iş birliğimizin hem kapsam hem de içerik açısından istikrarlı bir şekilde genişlediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kulasek ise, "Günümüz bize ortak zorluklar ve hedefler getiriyor. Bilim ve yükseköğretim bugün toplumların gelişiminde önemli bir rol oynuyor, ekonomik büyümeyi destekliyor ve uluslararası ilişkileri güçlendiriyor. Bu nedenle uluslararası iş birliği sloganlarını pratikte hayata geçirmek çok önemlidir. Bunun pratik bir örneği bugün açılışı yapılan ve umarım gelecekte devam edecek olan bu forumdur" değerlendirmesinde bulundu.