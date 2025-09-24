EK TERCİH KILAVUZU 2025: Üniversite YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Üniversiteye giden trende son vagon kapılarını açtı! İlk yerleştirmede istedikleri durağa ulaşamayan yüz binlerce aday için ÖSYM, 2025-YKS ek tercih düdüğünü çaldı. On binlerce boş kontenjanın yer aldığı ve 25 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'de sona erecek olan bu kritik 6 günlük maraton, üniversite hayali için adeta son bir şans niteliği taşıyor. Ancak dikkat! Bu trene binebilmenin kuralları, ilk yolculuktan çok daha farklı ve tek bir yanlış hamle, tüm umutları bir sonraki seneye erteleyebilir. Peki, bu son şansı doğru kullanmanın şifreleri neler?
Ek tercih ilk yerleştirme sürecinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara, boş kalan kontenjanlar için tanınan ikinci bir tercih hakkıdır. Ancak bu hakka herkes sahip değildir. Ek tercih yapabilmeniz için en temel ve değiştirilemez kural şudur:
"2025-YKS ilk yerleştirmesi sonucunda herhangi bir örgün veya açıköğretim programına (lisans veya ön lisans) yerleşmemiş olmanız gerekir."
Bu ana kuralın yanı sıra;
YKS puanınızın hesaplanmış olması,
İlk yerleştirmede tercih yapmış ama yerleşememiş olmanız,
Veya ilk yerleştirmede hiç tercih yapmamış olmanız durumunda da ek tercih hakkınız bulunur.
Önemli: İlk yerleştirmede bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar, ek yerleştirmeye BAŞVURAMAZLAR.
Ek tercih işlemleri sadece ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirilir. İşte izlemeniz gereken adımlar:
ÖSYM AİS'e Giriş Yapın: Tarayıcınızdan https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.
Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın. e-Devlet ile giriş seçeneğini de kullanabilirsiniz.
Tercih Ekranını Bulun: Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüde veya ana sayfada "2025-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi" linkini göreceksiniz. Bu linke tıklayın.
Tercih Listenizi Oluşturun: Karşınıza çıkan ekranda, tercih kılavuzunda yer alan programların kodlarını ve adlarını yazarak 24 tercih hakkınızın tamamını kullanabileceğiniz listenizi oluşturun.
Kontrol Edin ve Onaylayın: Listenizi tamamladıktan sonra dikkatlice kontrol edin. Emin olduğunuzda "Başvuru Kontrol ve Önizleme" butonuna, ardından "Onayla" butonuna basarak işleminizi kaydedin.
Ücreti Yatırın: Tercihlerinizi onayladıktan sonra, belirtilen son ödeme gününe kadar tercih ücretini yatırmanız zorunludur. Ücreti yatırılmayan tercihler geçersiz sayılır.
Tercih süresi, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 130,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir.
YKS ek tercih ücreti Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, İş Bankası gibi ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankaların ATM'leri veya internet bankacılığı "Ödemeler > Eğitim/Sınav Ödemeleri > ÖSYM" menüsünden.
ÖSYM Ödeme Sayfası (En Kolay Yöntem): https://odeme.osym.gov.tr adresine girerek herhangi bir bankanın kredi kartı veya banka kartı ile hızlıca ödeme yapabilirsiniz.
PUAN KURALINI ASLA UNUTMAYIN: Ek tercihin en önemli kuralı budur! Bir bölümün taban puanı oluşmuşsa (yani ilk yerleştirmede o bölüme en son giren kişinin puanı), sizin YKS puanınızın o bölümün taban puanından eşit veya daha yüksek olması gerekir. Puanınız düşükse, o bölümü tercih listenize yazamazsınız, yazsanız bile geçersiz olur. Taban puanı oluşmamış bölümleri ise puanınız ne olursa olsun yazabilirsiniz.
KILAVUZU BAŞTAN SONA OKUYUN: Tercih etmek istediğiniz bölümlerin yanında yer alan "Özel Koşul ve Açıklamalar" (Bk. kodları) sütununu mutlaka inceleyin. Bazı bölümler özel sağlık şartı, cinsiyet, yaş veya ek belge isteyebilir. Bu şartları taşımıyorsanız o bölümü tercih etmeyin.
HAYAL DEĞİL, STRATEJİ YAPIN: Kontenjanların daha az olduğunu unutmayın. Listenizi oluştururken sadece "en çok istediğiniz" yerleri değil, puanınıza yakın ve puanınızın üzerinde olduğu "garanti" olarak gördüğünüz bölümleri de yazarak yerleşme şansınızı artırın.
İlk tercihte hiç tercih yapmadım, ek tercih yapabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Önemli olan ilk yerleştirmede bir yere yerleşmemiş olmanızdır.
İlk tercihte bir yere yerleştim ama kayıt yaptırmadım. Ek tercih hakkım var mı?
Hayır, yoktur. ÖSYM sisteminde bir programa "yerleşmiş" olarak göründüğünüz için ek tercih hakkınızı kaybedersiniz.
Ek tercihlerde okul birinciliği kontenjanı var mı?
Hayır. Okul birinciliği kontenjanı sadece ilk yerleştirme sürecinde geçerlidir.