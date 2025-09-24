EK TERCİH KILAVUZU 2025: Üniversite YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Üniversiteye giden trende son vagon kapılarını açtı! İlk yerleştirmede istedikleri durağa ulaşamayan yüz binlerce aday için ÖSYM, 2025-YKS ek tercih düdüğünü çaldı. On binlerce boş kontenjanın yer aldığı ve 25 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'de sona erecek olan bu kritik 6 günlük maraton, üniversite hayali için adeta son bir şans niteliği taşıyor. Ancak dikkat! Bu trene binebilmenin kuralları, ilk yolculuktan çok daha farklı ve tek bir yanlış hamle, tüm umutları bir sonraki seneye erteleyebilir. Peki, bu son şansı doğru kullanmanın şifreleri neler?

Ek Tercih Nedir ve Kimler Başvuru Yapabilir?

Ek tercih ilk yerleştirme sürecinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara, boş kalan kontenjanlar için tanınan ikinci bir tercih hakkıdır. Ancak bu hakka herkes sahip değildir. Ek tercih yapabilmeniz için en temel ve değiştirilemez kural şudur:

"2025-YKS ilk yerleştirmesi sonucunda herhangi bir örgün veya açıköğretim programına (lisans veya ön lisans) yerleşmemiş olmanız gerekir."

Bu ana kuralın yanı sıra;

YKS puanınızın hesaplanmış olması,

İlk yerleştirmede tercih yapmış ama yerleşememiş olmanız,

Veya ilk yerleştirmede hiç tercih yapmamış olmanız durumunda da ek tercih hakkınız bulunur.

Önemli: İlk yerleştirmede bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar, ek yerleştirmeye BAŞVURAMAZLAR.