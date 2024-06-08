YKS TYT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! YKS sözel, sayısal zor muydu, kolay mıydı? 2024 TYT Matematik, Türkçe, Kimya, Tarih, Fizik nasıldı?

8 Haziran Cumartesi günü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan TYT, yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü bir sınav olarak geride kaldı. Bu sınav, öğrencilerin sayısal ve sözel alandaki yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sınav sonrası öğrencilerin ilk gündem maddesi ise TYT sorularının zorluğu ve kolaylığı oldu. İşte, 2024 YKS TYT soru yorumlarına dair detaylı bilgiler...