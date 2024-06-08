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YKS A-B-C-D soru kitapçığı ve anahtarı İNDİR! YKS 2024 KİTAPÇIK: osym.gov.tr TYT SÖZEL SAYISAL soruları ve cevapları full tamamı PDF GÖRÜNTÜLEME! Türkçe, Matematik...

Türkiye'nin en büyük üniversite sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan sınav, adayları üç farklı oturumda buluşturacak: Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler, karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını merakla bekleyecekler. YKS soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Buradan öğrenciler, kendi soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını kontrol edebilecekler.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 10:22 Güncelleme 08 Haziran 2024, 10:22
YKS A-B-C-D soru kitapçığı ve anahtarı İNDİR! YKS 2024 KİTAPÇIK: osym.gov.tr TYT SÖZEL SAYISAL soruları ve cevapları full tamamı PDF GÖRÜNTÜLEME! Türkçe, Matematik...

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Türkiye'nin en büyük üniversite sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), heyecanla beklenen bir süreci başlatıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi ve adaylar sabırsızlıkla soruların ve doğru cevapların açıklanmasını bekliyorlar.

YKS (TYT) SORULARI VE CEVAPLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenecek YKS oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihinde düzenleniyor.

Öğrenciler YKS 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne 9 Haziran Cumartesi günü katılıyor. TYT soruları ve cevaplarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak ÖSYM genellikle merkezi sınavların tamamlanmasının ardından aynı günde cevap anahtarlarını erişime açıyor.

TYT soruları ve cevap anahtarının yarın düzenlenecek AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılda benzer şekilde 2024-YKS soruları ve cevapları, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

YKS soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla TYT soruları ve cevaplarına erişim sağlayabilecek.

YKS cevap anahtarı ekranı osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Cevap anahtarı duyurusu resmi sitenin yanı sıra ÖSYM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılıyor.

"YKS soruları ve cevap anahtarı açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sorgulama ekranına erişim sağlayabilecek.

YKS cevap anahtarı ekranında adayların sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtları A,B,C,D ve E şıkki halinde görüntülenebilecek.

Hatırlatma: Cevap anahtarı sayfasında doğru yanıtlar en alt kısımda yer alıyor. Adaylar Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testi cevaplarını sorulara göre sayfanın en alt bölümünden görüntüleyebilir.



SONUÇLAR İÇİN ÖĞRENCİLER TEMMUZ AYINI BEKLEYECEK

8-9 Haziran tarihinde düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumu sınav sonuçları için takvim belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.

Sınav sonuçları ekranında adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası AYT, YDT puanları ve başarı sıraları, ortaöğretim başarı puanı, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.



KURALLARA UYMAYAN ÖĞRENCİLERİN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAK

YKS oturumlarına katılan öğrencilerin sınavlarının geçerli sayılması ve puan hesaplamalarının yapılması için kurallara uyması gerekmektedir.

Sınava atandığı salon ve sırada girmeyen, sınava başlamadan önce sınav giriş belgesini teslim etmeyen, kopya çeken veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunan, salonda sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak.



YKS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

YKS'de AYT, TYT ve YDT puanları 100-500 puan arasında hesaplanacaktır. Snavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Standart puan hesaplanırken testlere verilen doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ilgili adayın testten almış olduğu ham puan hesaplanacak. Ham puanlar ve o testin ortalama ve standart sapması bulunarak toplam puan hesaplanacak.

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