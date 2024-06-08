YKS A-B-C-D soru kitapçığı ve anahtarı İNDİR! YKS 2024 KİTAPÇIK: osym.gov.tr TYT SÖZEL SAYISAL soruları ve cevapları full tamamı PDF GÖRÜNTÜLEME! Türkçe, Matematik...

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Türkiye'nin en büyük üniversite sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), heyecanla beklenen bir süreci başlatıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi ve adaylar sabırsızlıkla soruların ve doğru cevapların açıklanmasını bekliyorlar.

YKS (TYT) SORULARI VE CEVAPLARI 2024 AÇIKLANDI MI?



Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenecek YKS oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihinde düzenleniyor.



Öğrenciler YKS 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne 9 Haziran Cumartesi günü katılıyor. TYT soruları ve cevaplarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.



Ancak ÖSYM genellikle merkezi sınavların tamamlanmasının ardından aynı günde cevap anahtarlarını erişime açıyor.



TYT soruları ve cevap anahtarının yarın düzenlenecek AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.



Geçtiğimiz yılda benzer şekilde 2024-YKS soruları ve cevapları, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.