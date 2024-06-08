YKS A-B-C-D soru kitapçığı ve anahtarı İNDİR! YKS 2024 KİTAPÇIK: osym.gov.tr TYT SÖZEL SAYISAL soruları ve cevapları full tamamı PDF GÖRÜNTÜLEME! Türkçe, Matematik...

Türkiye'nin en büyük üniversite sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), heyecanla beklenen bir süreci başlatıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi ve adaylar sabırsızlıkla soruların ve doğru cevapların açıklanmasını bekliyorlar.
YKS (TYT) SORULARI VE CEVAPLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenecek YKS oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihinde düzenleniyor.
Öğrenciler YKS 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne 9 Haziran Cumartesi günü katılıyor. TYT soruları ve cevaplarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.
Ancak ÖSYM genellikle merkezi sınavların tamamlanmasının ardından aynı günde cevap anahtarlarını erişime açıyor.
TYT soruları ve cevap anahtarının yarın düzenlenecek AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yılda benzer şekilde 2024-YKS soruları ve cevapları, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
YKS soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla TYT soruları ve cevaplarına erişim sağlayabilecek.
YKS cevap anahtarı ekranı osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Cevap anahtarı duyurusu resmi sitenin yanı sıra ÖSYM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılıyor.
"YKS soruları ve cevap anahtarı açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sorgulama ekranına erişim sağlayabilecek.
YKS cevap anahtarı ekranında adayların sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtları A,B,C,D ve E şıkki halinde görüntülenebilecek.
Hatırlatma: Cevap anahtarı sayfasında doğru yanıtlar en alt kısımda yer alıyor. Adaylar Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testi cevaplarını sorulara göre sayfanın en alt bölümünden görüntüleyebilir.