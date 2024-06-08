YKS TYT A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları osym.gov.tr! 8 Haziran 2024 YKS SÖZEL - SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu ile başladı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan TYT, sınavların en önemli ayağı olarak kabul ediliyor. Sınava giren adaylar, sınav sonrasında üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusunu merakla bekliyorlar.