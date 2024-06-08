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YKS TYT A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları osym.gov.tr! 8 Haziran 2024 YKS SÖZEL - SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında toplam 120 soruyu içeren TYT, üniversiteye giriş sınavında adayların puan ve sıralamalarında önemli bir rol oynayacak.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:29 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:29
YKS TYT A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları osym.gov.tr! 8 Haziran 2024 YKS SÖZEL - SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu ile başladı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan TYT, sınavların en önemli ayağı olarak kabul ediliyor. Sınava giren adaylar, sınav sonrasında üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusunu merakla bekliyorlar.

TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. TYT cevap anahtarı 2024 pdf ekranı geçtiğimiz yıl 3 oturumun da sonlanmasının ardından yayınlanmıştı. Resmi bir bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Ardından YDT oturumu 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Pazar günü sınavın ardından YKS cevap anahtarı 2024 yayınlanacak.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

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