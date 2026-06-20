YKS sonuçları 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ÖSYM takviminde 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.

2026 YKS'ye TYT'de 2 milyon 428 bin 625, AYT'de 1 milyon 721 bin 57, YDT'de 215 bin 448 aday başvurdu.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilecek.

2026 YKS tercih tarihleri henüz açıklanmadı ancak önceki yıllara göre ağustos ayı başında başlaması bekleniyor.

YKS'de bugün TYT oturumu gerçekleştirildi, yarın AYT ve YDT sınavları yapılacak.

Üniversite yolunda kritik virajlardan biri olan YKS'de sınav süreci devam ediyor. Bugün TYT'de ter döken adaylar yarın gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumlarına hazırlanırken sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. ÖSYM takvimi milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi netleştirdi.

ÖSYM takviminde 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi. 2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Böylece adaylar sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay sonra puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek.