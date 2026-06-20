CANLI YAYIN
Geri

YKS sonuçları 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonu bugün başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile start aldı. Yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek adaylar sınav sürecinin yanı sıra sonuçların açıklanacağı tarihi de merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte 2026 YKS sonuçlarının ilan edileceği gün belli oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
YKS sonuçları 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanır, nereden bakılır?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ÖSYM takviminde 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.
  • 2026 YKS'ye TYT'de 2 milyon 428 bin 625, AYT'de 1 milyon 721 bin 57, YDT'de 215 bin 448 aday başvurdu.
  • Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilecek.
  • 2026 YKS tercih tarihleri henüz açıklanmadı ancak önceki yıllara göre ağustos ayı başında başlaması bekleniyor.
  • YKS'de bugün TYT oturumu gerçekleştirildi, yarın AYT ve YDT sınavları yapılacak.

Üniversite yolunda kritik virajlardan biri olan YKS'de sınav süreci devam ediyor. Bugün TYT'de ter döken adaylar yarın gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumlarına hazırlanırken sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. ÖSYM takvimi milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi netleştirdi.

ÖSYM takviminde 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.ÖSYM takviminde 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Böylece adaylar sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay sonra puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek.

2026 YKS'ye TYT'de 2 milyon 428 bin 625, AYT'de 1 milyon 721 bin 57, YDT'de 215 bin 448 aday başvurdu.2026 YKS'ye TYT'de 2 milyon 428 bin 625, AYT'de 1 milyon 721 bin 57, YDT'de 215 bin 448 aday başvurdu.

MİLYONLARCA ADAY ÜNİVERSİTE HAYALİ İÇİN TER DÖKTÜ

Bu yıl YKS'ye yoğun katılım gerçekleşti. Verilere göre;

TYT'ye 2 milyon 428 bin 625 aday,
AYT'ye 1 milyon 721 bin 57 aday,
YDT'ye ise 215 bin 448 aday başvurdu.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci üniversiteye yerleşebilmek için sınavlarda en yüksek puanı almaya çalışıyor.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilecek.Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilecek.

YKS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak puanlar, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları görüntülenebilecek.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrilecek. Adaylar tercih döneminde başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yıllara ait yerleştirme verilerini dikkate alarak üniversite ve bölüm tercihlerini oluşturacak.

YKS'de bugün TYT oturumu gerçekleştirildi, yarın AYT ve YDT sınavları yapılacak.YKS'de bugün TYT oturumu gerçekleştirildi, yarın AYT ve YDT sınavları yapılacak.

2026 YKS TERCİH TARİHLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

ÖSYM, 2026 yılı üniversite tercih takvimini henüz duyurmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında tercih işlemlerinin ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir...YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir...
YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir...
YKSde hangi nüfus müdürlükleri açık? ÖSYM duyurdu: İl ilçe tam listeYKSde hangi nüfus müdürlükleri açık? ÖSYM duyurdu: İl ilçe tam liste
YKS'de hangi nüfus müdürlükleri açık? ÖSYM duyurdu: İl ilçe tam liste
YKS maratonunda ilk viraj | 2,4 milyon aday TYTde geleceği için ter döküyorYKS maratonunda ilk viraj | 2,4 milyon aday TYTde geleceği için ter döküyor
YKS maratonunda ilk viraj | 2,4 milyon aday TYT'de geleceği için ter döküyor

Takvim Kaynak Tercihleri
2026 YKS'de 2.4 milyon aday yarışacak! 87 yaşında YKS heyecanı
SONRAKİ HABER

YKS'de 2.4 milyon aday yarışacak!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler