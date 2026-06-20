YKS sonuçları 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanır, nereden bakılır?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonu bugün başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile start aldı. Yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek adaylar sınav sürecinin yanı sıra sonuçların açıklanacağı tarihi de merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte 2026 YKS sonuçlarının ilan edileceği gün belli oldu.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM takviminde 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.
- 2026 YKS'ye TYT'de 2 milyon 428 bin 625, AYT'de 1 milyon 721 bin 57, YDT'de 215 bin 448 aday başvurdu.
- Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilecek.
- 2026 YKS tercih tarihleri henüz açıklanmadı ancak önceki yıllara göre ağustos ayı başında başlaması bekleniyor.
- YKS'de bugün TYT oturumu gerçekleştirildi, yarın AYT ve YDT sınavları yapılacak.
Üniversite yolunda kritik virajlardan biri olan YKS'de sınav süreci devam ediyor. Bugün TYT'de ter döken adaylar yarın gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumlarına hazırlanırken sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. ÖSYM takvimi milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi netleştirdi.
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Böylece adaylar sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay sonra puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek.
MİLYONLARCA ADAY ÜNİVERSİTE HAYALİ İÇİN TER DÖKTÜ
Bu yıl YKS'ye yoğun katılım gerçekleşti. Verilere göre;
TYT'ye 2 milyon 428 bin 625 aday,
AYT'ye 1 milyon 721 bin 57 aday,
YDT'ye ise 215 bin 448 aday başvurdu.
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci üniversiteye yerleşebilmek için sınavlarda en yüksek puanı almaya çalışıyor.
YKS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak puanlar, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları görüntülenebilecek.
2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrilecek. Adaylar tercih döneminde başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yıllara ait yerleştirme verilerini dikkate alarak üniversite ve bölüm tercihlerini oluşturacak.
2026 YKS TERCİH TARİHLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI
ÖSYM, 2026 yılı üniversite tercih takvimini henüz duyurmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında tercih işlemlerinin ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.
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