2026 YKS'de 2.4 milyon aday yarışacak! 87 yaşında YKS heyecanı

Adayların mezun oldukları okul türlerine göre dağılımda Anadolu Liseleri 978 bin 408 aday ile ilk sırada yer alıyor.

Sınava katılacak adaylar 16 ile 87 yaş arasında değişiyor ve 50 yaş üzeri 20 bin 158 kişi başvuruda bulundu.

Bu yıl 921 bin 248 aday ilk kez YKS'ye başvuru yaptı.

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026-YKS'nin ilk oturumu TYT 20 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 2,42 milyon aday katılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için geri sayım başladı. Bu yıl milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan büyük maratonda ilk kez başvuranların sayısı ve adayların yaş dağılımı dikkat çekiyor.

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026-YKS'nin ilk oturumu TYT 20 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 2,42 milyon aday katılacak.

YAKLAŞIK 1 MİLYON ADAY İLK KEZ BAŞVURDU

Geleceğe adım atmak isteyen 921 bin 248 aday bu yıl ilk kez YKS'ye başvuru yaparak heyecana ortak oldu. Sınavın en yoğun katılım beklenen ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek ve bu oturuma 2,42 milyon aday katılacak.

Ertesi gün, yani 21 Haziran saat 10.15'te düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için 1,62 milyon aday salonlardaki yerini alacakken aynı gün saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ise 203 bin 639 aday ter dökecek.