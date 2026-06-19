2026 YKS'de 2.4 milyon aday yarışacak! 87 yaşında YKS heyecanı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Haziran'da TYT oturumu ile başlayacak 2026-YKS'ye ait resmi başvuru istatistiklerini yayınladı. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2,42 milyon aday katılacak. 50 yaş ve üzerinde 20 binden fazla vatandaş ise sınav sıralarında yerini alacak. İşte istatistiklerle 2026 YKS aday tablosu.
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- ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026-YKS'nin ilk oturumu TYT 20 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 2,42 milyon aday katılacak.
- Bu yıl 921 bin 248 aday ilk kez YKS'ye başvuru yaptı.
- Sınava katılacak adaylar 16 ile 87 yaş arasında değişiyor ve 50 yaş üzeri 20 bin 158 kişi başvuruda bulundu.
- Adayların mezun oldukları okul türlerine göre dağılımda Anadolu Liseleri 978 bin 408 aday ile ilk sırada yer alıyor.
- ÖSYM, sınav binası kapılarının sınav başlama saatinden 15 dakika önce kapatılacağını ve geç gelen adayların alınmayacağını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için geri sayım başladı. Bu yıl milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan büyük maratonda ilk kez başvuranların sayısı ve adayların yaş dağılımı dikkat çekiyor.
YAKLAŞIK 1 MİLYON ADAY İLK KEZ BAŞVURDU
Geleceğe adım atmak isteyen 921 bin 248 aday bu yıl ilk kez YKS'ye başvuru yaparak heyecana ortak oldu. Sınavın en yoğun katılım beklenen ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek ve bu oturuma 2,42 milyon aday katılacak.
Ertesi gün, yani 21 Haziran saat 10.15'te düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için 1,62 milyon aday salonlardaki yerini alacakken aynı gün saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ise 203 bin 639 aday ter dökecek.
SINAVIN YAŞ SKALASI: 16'DAN 87'YE
2026-YKS, eğitimde yaş sınırının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre sınavın en genç adayı 16 yaşındayken en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Hayallerinin peşinden koşan 50 yaş ve üzerindeki 20 bin 158 kişi de bu yıl üniversiteli olabilmek için sıraları dolduracak.
OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI NASIL?
Adayların mezun oldukları okul türlerine bakıldığında, 978 bin 408 aday ile Anadolu Liseleri ilk sırada yer alıyor. Anadolu liselerini sırasıyla şu okul türleri takip ediyor:
Meslek Lisesi: 514.809 aday
Açık Öğretim Lisesi: 294.052 aday
İmam Hatip Lisesi: 186.800 aday
Fen Lisesi: 104.273 aday
Diğer Okul Türleri: 347.286 aday
ÖSYM'DEN KRİTİK UYARILAR: "15 DAKİKA" KURALINA DİKKAT!
ÖSYM, sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına adaylara iki çok kritik hatırlatmada bulundu:
KAPILAR ERKEN KAPANACAK: Sınav binası kapıları, sınav başlama saatinden tam 15 dakika önce kapatılacaktır. Bu süreden sonra gelen hiçbir aday binalara alınmayacaktır.
BELGE KONTROLÜ: Adayların sınava gelirken Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Fotoğraflar AA'dan ve ÖSYM'den servis edilmiştir.