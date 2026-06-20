ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından ÖSYM tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav sonrası en çok araştırılan konular arasında soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sonuç takvimi yer alıyor. Adaylar, ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarını inceleyerek 2026 YKS soru ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağını öğrenmeye çalışırken, sonuçların ilan edileceği tarih de büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar, soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir paylaşım yapılmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, son oturumun tamamlanmasının ardından soru ve cevapların erişime açılması öngörülüyor.

GEÇEN YIL SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN PAYLAŞILMIŞTI?

2025 yılında YKS'nin ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da gerçekleştirilirken, AYT ve YDT oturumları 22 Haziran'da uygulanmıştı. ÖSYM, sınav sürecinin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine sunmuştu.

Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Son oturumun sona ermesinin ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden soru ve cevapların yayımlanabileceği değerlendiriliyor.

YDT OTURUMU SAAT KAÇTA BİTECEK?

2026 YKS takvimine göre Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran tarihinde saat 15.45'te başlayacak. Adaylar için 120 dakika sürecek sınavın saat 17.45'te tamamlanması planlanıyor.

YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını elektronik ortamda görüntüleyebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, YKS sonuçlarına ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapan öğrenciler, TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim