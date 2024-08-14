YKS ek tercihleri başladı mı? Boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2024!

2024-YKS sonuçları sonrasında gözler ek tercih sürecine çevrildi. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından başlatılacak olan ek tercih dönemi, adaylara yeni bir fırsat sunuyor. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ve boş kontenjanların yayımlanıp yayımlanmadığı merakla bekleniyor. Doğru tercih yaparak üniversite hayallerine kavuşmak isteyen adaylar, bu süreçte heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor.