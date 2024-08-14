YKS ek tercihleri başladı mı? Boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2024!

2024-YKS sonuçları sonrasında gözler ek tercih sürecine çevrildi. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından başlatılacak olan ek tercih dönemi, adaylara yeni bir fırsat sunuyor. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ve boş kontenjanların yayımlanıp yayımlanmadığı merakla bekleniyor. Doğru tercih yaparak üniversite hayallerine kavuşmak isteyen adaylar, bu süreçte heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor.
2024-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat doğuyor. ÖSYM, boş kalan kontenjanları belirleyip YKS ek tercih sürecini başlatacak. Bu süreçte adaylar, boş kalan kontenjanlar üzerinden yeniden tercih yapabilecekler.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.