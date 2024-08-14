SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS ek tercihleri başladı mı? Boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2024!

2024-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları ek tercih sürecine odaklanmaya başladı. ÖSYM'nin belirleyeceği boş kontenjanlar doğrultusunda ek tercihler yapılacak ve adaylar yerleşemedikleri üniversitelere girme şansını yakalayacak. YKS ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar hakkındaki detaylar için ÖSYM'nin duyurularını takip etmekte fayda var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:25 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 11:25
YKS ek tercihleri başladı mı? Boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024-YKS sonuçları sonrasında gözler ek tercih sürecine çevrildi. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından başlatılacak olan ek tercih dönemi, adaylara yeni bir fırsat sunuyor. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ve boş kontenjanların yayımlanıp yayımlanmadığı merakla bekleniyor. Doğru tercih yaparak üniversite hayallerine kavuşmak isteyen adaylar, bu süreçte heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor.

2024-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat doğuyor. ÖSYM, boş kalan kontenjanları belirleyip YKS ek tercih sürecini başlatacak. Bu süreçte adaylar, boş kalan kontenjanlar üzerinden yeniden tercih yapabilecekler.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KYK üniversite burs, kredi ve yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KYK üniversite burs, kredi ve yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KYK üniversite burs, kredi ve yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri tarihi açıkladı! Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek
AK Parti 23 yaşında! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...
İsmail Haniye’nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video…
Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı: Toplu insan ölümü
Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti
Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar
Beren Su Bolat’ın ölümünde bilirkişi raporu çıktı: ABB’nin korkunç ihmali!
AK Parti’ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı! | İşte o isimler | AK Parti 23’üncü kuruluş yıl dönümü
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek
Dilan Polat çılgına döndü! Savcılığa koştu: Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem...
Konut ilanlarında yeni dönem! 15 Eylül’de devreye giriyor! Bunu yapmayan ilan veremeyecek! Dikkat çeken 3 ay detayı
Külliye’de kritik görüşme | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Erdoğan ile görüşecek! Katil İsrail’in zulmünü dünyaya haykıracak
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi
Spor yazarları Fenerbahçe- Lille maçını değerlendirdi | 2 oyuncuya eleştiri: Yardımcı olmadılar! Maçın kahramanı maçın ipini çekti
Alanya’da safari aracı faciası: Babanın çabası yetmedi!
SON DAKİKA