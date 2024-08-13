MEB'in veliler için hazırladığı "Velivizyon" platformu 15 Ağustos'ta tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı nca ( MEB ), " Velivizyon " platformu kurularak, okul ile aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla veli lere yönelik 27 bölümden oluşan dizi film çekildi.

"Velivizyon" platformunun tanıtımı Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

MEB'in internet sitesindeki duyuruya göre, Bakanlık, velilerin sorumluluk duygularını artırmak amacıyla okul ile aile işbirliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak için "Velivizyon" platformu oluşturdu.

"Velivizyon" ile öğrencilerin zamanının çoğunun okul dışında geçtiği gerçeğinden hareketle çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından velilerin okulla azami işbirliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.