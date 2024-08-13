MEB'in veliler için hazırladığı "Velivizyon" platformu 15 Ağustos'ta tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Dizi film kadrosunda yer alan duayen oyuncular, "okul-aile-çocuk" ilişkileri ile Türk toplum yapısına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak "anne, baba, dede, nine" gibi çeşitli roller üstlendi. Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Gülen Karaman, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Sefa Zengin ve Ziya Kürküt gibi usta oyuncuların rol aldığı bu dizi filmde iki ailenin çocuklarının 1. sınıftan 12. sınıfa kadar okul hayatları gibi okul-aile-çocuk ekseninde toplumsal konular ele alındı.
Platformda veliler için hazırlanan dizi film ve kamu spotlarının yanı sıra "Çocukla Oyun", "Ergenlikte Doğru Yaklaşım", "Dijital Mecranın Doğru Kullanımı", "Çocukla Verimli Zaman Geçirme" ve "Çocuğun Sosyal Çevresini Tanımanın Önemi" gibi konularda, çocuk-ebeveyn ilişkisini güçlendirerek sağlıklı bir iletişim ortamının kurulabilmesine yönelik videolar, oyunlar, konunun uzmanlarıyla yapılan söyleşiler, bilgilendirme yazıları ve benzeri içerikler de yayımlanacak.
Hazırlanan dizi film, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Bakanlığın sosyal medya hesapları ile ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yer alacak.