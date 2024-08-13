KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KYK üniversite burs, kredi ve yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvuruları, geçmiş yıllarda genellikle Ekim ayının ortalarında başlamıştı. 2023 yılında 12-19 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurular, bu yıl için de benzer bir takvim öngörüyor. Bu nedenle, Ekim 2024'ün ikinci haftası başvuruların açılması bekleniyor.
Burs başvuruları da yine e-Devlet üzerinden yapılacak olup, başvuru koşulları ve gerekli belgeler konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yapacağı duyuruları takip etmek büyük önem taşıyor.
KYK YURT VE BURS BAŞVURU EKRANI
KYK başvurularını yapmak ve daha fazla bilgi edinmek için e-Devlet KYK başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Her yıl olduğu gibi, sistem üzerinden başvurularınızı kolaylıkla yapabilir ve başvuru sonuçlarını takip edebilirsiniz.
KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ