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LGS 3. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Lise 3. nakil sonuç sorgulama! 2024 MEB.gov.tr ekranı...

LGS kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen veya mevcut okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil sürecinde sona gelindi. İlk iki nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler, 3. nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar tamamladı. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu önemli sürecin son detayları ve sonuç açıklama tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:32 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:32
LGS 3. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Lise 3. nakil sonuç sorgulama! 2024 MEB.gov.tr ekranı...

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Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 3. nakil süreci, öğrenci ve veliler için kritik bir aşamaya geldi. İlk iki nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için büyük önem taşıyan 3. nakil başvuru sonuçları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

LGS 3. Nakil Tercihleri İçin Son Gün: Başvurular Bugün Sona Eriyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleşemeyen öğrenciler için kritik öneme sahip olan 3. nakil tercih süreci sona erdi.

İlk iki nakil döneminde istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler, 6 Ağustos'ta başlayan ve bugün sonlanacak olan başvuru süreciyle şanslarını bir kez daha denediler. Bu süreçte boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular alındı.

Yerleştirme Süreci Ne Zaman Tamamlanacak?

LGS yerleştirme süreci, tüm nakil başvurularının tamamlanmasının ardından 16 Ağustos'ta son bulacak. Öğrenciler, bu tarihte açıklanacak sonuçlarla yerleştirildikleri okulları öğrenebilecekler. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden duyurulacak.

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Yatılılık Başvuruları İçin Hazırlıklar Başlıyor

LGS yerleştirme sürecinin ardından, yatılı olarak okumak isteyen öğrenciler için de başvuru dönemi başlayacak. 19-23 Ağustos tarihleri arasında, yatılılık başvuruları okul ve kurumlar tarafından kabul edilecek. Yatılı olarak yerleşmek isteyen öğrenciler, bu tarihler arasında başvurularını yaparak yerleştirme sürecine dahil olabilecekler. Yatılılık başvuru sonuçları ise 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

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22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

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