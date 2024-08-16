LGS 3. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Lise 3. nakil sonuç sorgulama! 2024 MEB.gov.tr ekranı...

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 3. nakil süreci, öğrenci ve veliler için kritik bir aşamaya geldi. İlk iki nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için büyük önem taşıyan 3. nakil başvuru sonuçları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

LGS 3. Nakil Tercihleri İçin Son Gün: Başvurular Bugün Sona Eriyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleşemeyen öğrenciler için kritik öneme sahip olan 3. nakil tercih süreci sona erdi.

İlk iki nakil döneminde istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler, 6 Ağustos'ta başlayan ve bugün sonlanacak olan başvuru süreciyle şanslarını bir kez daha denediler. Bu süreçte boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular alındı.