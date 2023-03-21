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    • Eğitim
    • 21.03.2023 09:41
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    • 21.03.2023 09:41
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    YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? 2023 YKS son gün başvuru tarihi! Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte ÜCRETİ!

    YKS başvuruları devam ederken son günün ne zaman olduğu merak konusu oldu. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar sürece dair detayları araştırıyor. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? 2023 YKS son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte YKS başvuru ekranı ve ücreti.

    YKS BAŞVURULARI BITTI MI, NE ZAMAN BITIYOR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınava başvurular 8 Mart tarihinde yapılmaya başlandı. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? 2023 YKS son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru sürecine dair tüm bilgiler...

    YKS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

    YKS başvurularında son gün 23 Mart olarak belirlendi. Adaylar başvurularını 23 Mart saat 23:59'a kadar yapabilecek.

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapılabilecek.

    2023 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    YKS başvuru ücreti 2023 yılı için 115 TL olarak belirlendi. İşte ödeme yerleri;

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        YKS TARİHİ (TYT-AYT-YDT)

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

        Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

        17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
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        Haberler Eğitim YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? 2023 YKS son gün başvuru tarihi! Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte ÜCRETİ!
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