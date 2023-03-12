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    • Eğitim
    • 12.03.2023 10:12
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    • 12.03.2023 10:20
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    LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023? MEB ile Liseye Geçiş Sınavı tarihi! LGS sınavı kaç soru, kaç dakika? Sözel, Sayısal...

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında uygulanacak LGS tarihini açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi kısaca LGS sınavının ne zaman yapılacak belli oldu. Bakan Özer geçtiğimiz günlerde de LGS'de 2. dönem konularının çıkmayacağını duyurmuştu. Peki LGS bu yıl ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? LGS sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte MEB ile Liseye Geçiş Sınavı tarihi ve sınav konuları...

    LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023?

    Milyonlarca aday bekliyordu! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı tarihi açıklandı. Peki LGS bu yıl ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? LGS sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte MEB ile Liseye Geçiş Sınavı tarihi ve sınav konuları...

    LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023?

    Milli Eğitim Bakanı Özer, ''Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz.'' dedi.

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

    Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

    LGS KONULARI 2023

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

        LGS 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

        1. Dönem Matematik Ders Konuları

        Çarpanlar ve Katlar Konusu
        Üslü İfadeler Konusu
        Kare köklü İfadeler Konusu
        Veri Analizi Konusu
        Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
        Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
        1. Dönem Türkçe Ders Konuları

        Fiilimsiler Konusu
        Sözcükte Anlam Konusu
        Söz Gruplarında Anlam Konusu
        Deyimler ve Atasözleri Konusu
        Cümlenin Öğeleri Konusu
        1. Dönem İngilizce Ders Konuları

        Friendship KonusuTeen Life Konusu
        In The Kitchen Konusu
        On The Phone Konusu
        The Internet Konusu
        1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

        Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
        DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
        Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
        Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
        1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

        Bir Kahraman Doğuyor Konusu
        Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
        Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

        1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

        Kader İnancı Konusu
        Zekat ve Sadaka Konusu
        Din ve Hayat Konusu
        LGS Türkçe Konuları

        Sözcükte Anlam
        Cümlede Anlam
        Parçada Anlam (Paragraf)
        Parçada Yapı ve Anlatım
        Fiilimsi
        Cümle Ögeleri
        Fiil Çatısı
        Cümle Türleri
        Anlatım Bozukluğu
        Yazım ve Noktalama
        Metin Türleri
        Söz Sanatları
        Deyimler ve Atasözleri
        Sözel Mantık
        LGS Matematik Konuları

            Çarpanlar ve Katlar Üslü İfadeler
            Kareköklü İfadeler
            Veri Analizi
            Olasılık
            Cebirsel İfadeler
            Doğrusal Denklemler
            Eşitsizlikler
            Üçgenler
            Eşlik Benzerlik
            Dönüşüm Geometrisi
            Geometrik Cisimler
            LGS Fen Bilimleri Konuları

            Mevsimler ve İklim
            DNA ve Genetik Kod
            Basınç
            Madde ve Endüstri
            Basit Makineler
            Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
            Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
            LGS İnkılap Konuları

            Bir Kahraman Doğuyor
            Milli Uyanış
            Ya İstiklal Ya Ölüm!
            Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
            Demokratikleşme Çabaları
            Dış Politika
            Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
            İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
            LGS Din Konuları

            Kader İnancı
            Zekat ve Sadaka
            Din ve Hayat
            Hz. Muhammed'in Örnekliği
            Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri
            LGS İngilizce Konuları

            FriendshipTeen Life
            İn The Kitchen
            On The Phone
            The Internet
            Adventures
            Tourism
            Chores
            Science
            Natural Forces
            LGS Soru Dağılımı

            Sözel Bölüm

            Türkçe (20)
            T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10)
            Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10)
            İngilizce (10)
            Sayısal Bölüm

            Matematik (20)
            Fen Bilimleri (20)
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            Haberler Eğitim LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023? MEB ile Liseye Geçiş Sınavı tarihi! LGS sınavı kaç soru, kaç dakika? Sözel, Sayısal...
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