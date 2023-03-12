LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023? MEB ile Liseye Geçiş Sınavı tarihi! LGS sınavı kaç soru, kaç dakika? Sözel, Sayısal...

Milyonlarca aday bekliyordu! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı tarihi açıklandı. Peki LGS bu yıl ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? LGS sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte MEB ile Liseye Geçiş Sınavı tarihi ve sınav konuları...
LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023?
Milli Eğitim Bakanı Özer, ''Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz.'' dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
LGS KONULARI 2023
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.