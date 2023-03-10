MEB’den kritik karar, başlıyor! Mahmut Özer 7 ili uyardı! ’’Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim’’ Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Tüm öğrenciler bu habere kitlendi! Deprem felaketi nedeniyle okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi. 20 Şubat'ta 71 ilde açılırken, deprem bölgesi ilan edilen illerde de okullar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kalan 7 il için son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu. O illerdeki Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri okula bu tarihte başlayacak. İşte son dakika gelişmeler...