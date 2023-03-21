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    • Eğitim
    • 21.03.2023 12:08
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    • 21.03.2023 12:19
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    Deprem bölgesi 4 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Son dakika MEB açıklama! Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay...

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesi ilan edilen ve okulların halen açılmadığı 4 il hakkında kararlarını açıkladı. Bakan Özer söz konusu illerde okulları kademeli olarak başlatma kararı aldıklarını duyurdu. Bu noktada sıkça araştırılan 'Deprem bölgesi 4 ilde okullar hangi tarihte açılacak?' sorusu da yanıt buldu. İşte MEB son dakika açıklamalar...

    Deprem bölgesi 4 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

    Deprem bölgesi 4 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak belli oldu. Son dakika MEB açıklamaları yakından takip edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklamalar geldi. Peki Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay'da okullar açılacak mı? İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin kritik açıklamaları...

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

    Bakan Özer, "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

    Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız. Malatya ilimizde Arapgir, Kale, Pütürge, Darendeve ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretime başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim-öğretime başlıyoruz. Eğitim sadece 'sağlam' raporu verilen okullarda yapılacak."

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

        14 Nisan Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tatile giren öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

        Normal şartlarda 17-21 Nisan olan 2. ara tatil, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Nisan Perşembe günü sona eriyor ve 21-22-23 Nisan tarihleri Ramazan Bayramı tatili olarak geçiyor.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        24 Nisan 2023 Pazartesi tarihi itibariyle ikinci dönem ara tatilinin ardından yeniden eğitime başlayan okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler yıl sonu karnelerini alacak.
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        Haberler Eğitim Deprem bölgesi 4 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Son dakika MEB açıklama! Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay...
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