YKS 2026 puan hesaplama: TYT, AYT ve YDT'de kaç net kaç puan getirir?
2026 YKS maratonunuyla birlikte milyonlarca üniversite adayı sınav performansını değerlendirmek için net ve puan hesaplama ekranlarına yönelecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarında yapılan doğru ve yanlış sayıları üzerinden hesaplanan netler, adayların elde edebileceği tahmini puan ve başarı sıralamasına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Peki YKS puanı nasıl hesaplanıyor, 4 yanlış 1 doğruyu nasıl etkiliyor ve OBP puana ne kadar katkı sağlıyor? İşte YKS 2026 net hesaplama yöntemi, tahmini puan aralıkları ve merak edilen tüm detaylar...
Hızlı Özet Göster
- 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) net hesabı her testte doğru sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak yapılıyor.
- YKS puanı adayların sınav performansı ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) yüzde 12'sinin toplamından oluşuyor.
- TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi, AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılıyor.
- Lise diploma notu 5 ile çarpılarak OBP elde ediliyor ve bu değer 250 ile 500 puan arasında değişiyor.
- Geçmiş yıl verilerine göre 40-50 net 240-270 puan, 100 ve üzeri net ise 430 puan ve üzeri karşılık geliyor.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda milyonlarca aday gözünü net ve puan hesaplamalarına çevirdi. Sınav sonuçları açıklanmadan önce adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarında yaptıkları doğru ve yanlış sayılarını kullanarak yaklaşık puanlarını ve olası başarı sıralamalarını tahmin etmeye çalışıyor.
YKS'DE NET HESABI NASIL YAPILIR?
YKS'de her test için net sayısı, doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınarak hesaplanır. Uygulanan kurala göre her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür.
Net hesaplama formülü:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı ÷ 4)
Örneğin bir adayın bir testte 36 doğru ve 8 yanlışı bulunuyorsa:
36 - (8 ÷ 4) = 34 net
Bu yöntem TYT, AYT ve YDT'deki tüm testler için ayrı ayrı uygulanır.
YKS PUANI NASIL OLUŞTURULUYOR?
YKS puanı yalnızca netlerden oluşmuyor. Adayların sınav performansı ile lise başarılarını gösteren Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) birlikte değerlendiriliyor.
HAM PUAN
Her testte elde edilen netler, ilgili testlerin katsayılarıyla çarpılarak hesaplamaya dahil edilir. Bu değerlerin toplamı adayın ham puanını oluşturur.
YERLEŞTİRME PUANI
Üniversite tercihleri sırasında esas alınan puan türü yerleştirme puanıdır. Yerleştirme puanı ham puana OBP katkısının eklenmesiyle elde edilir.
OBP'NİN YKS'YE KATKISI NE KADAR?
Lise diploma notu, YKS puanına ek avantaj sağlayan önemli unsurlardan biridir. Diploma notu 50 ile 100 arasında değerlendirilir. Diploma notu 5 ile çarpılarak OBP elde edilir. Böylece OBP değeri 250 ile 500 puan arasında oluşur. Elde edilen OBP'nin yüzde 12'si yerleştirme puanına eklenir.
Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin:
OBP'si: 80 × 5 = 400
Puan katkısı: 400 × 0,12 = 48 puan
Bu durumda adayın yerleştirme puanına 48 puan eklenir.
NETLERE GÖRE TAHMİNİ PUAN ARALIKLARI
Sınavın zorluk derecesi ve adayların genel performansı her yıl değişse de geçmiş yıllardaki verilere göre yaklaşık puan karşılıkları şu şekilde değerlendiriliyor:
|Toplam Net
|Tahmini Puan
|40 - 50 net
|240 - 270 puan
|60 - 70 net
|290 - 330 puan
|80 - 90 net
|360 - 400 puan
|100 ve üzeri net
|430 puan ve üzeri
Bu değerler yalnızca genel bir tahmin niteliği taşırken, kesin puanlar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
YKS 2026 TAKVİMİ
2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen oturumlar şu şekilde:
- TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
- AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar sabah
- YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra
Sınavın ardından adaylar, net hesaplama araçları ve puan hesaplama robotları üzerinden sonuçlarını tahmin ederek tercih dönemine yönelik ilk değerlendirmelerini yapabilecek. Ancak kesin yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklanacak resmi sonuçlarla netleşecek.
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