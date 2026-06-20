YKS 2026 puan hesaplama: TYT, AYT ve YDT'de kaç net kaç puan getirir?

Geçmiş yıl verilerine göre 40-50 net 240-270 puan, 100 ve üzeri net ise 430 puan ve üzeri karşılık geliyor.

Lise diploma notu 5 ile çarpılarak OBP elde ediliyor ve bu değer 250 ile 500 puan arasında değişiyor.

TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi, AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılıyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) net hesabı her testte doğru sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak yapılıyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda milyonlarca aday gözünü net ve puan hesaplamalarına çevirdi. Sınav sonuçları açıklanmadan önce adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarında yaptıkları doğru ve yanlış sayılarını kullanarak yaklaşık puanlarını ve olası başarı sıralamalarını tahmin etmeye çalışıyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) net hesabı her testte doğru sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak yapılıyor.

YKS'DE NET HESABI NASIL YAPILIR?

YKS'de her test için net sayısı, doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınarak hesaplanır. Uygulanan kurala göre her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür.

Net hesaplama formülü:

Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı ÷ 4)

Örneğin bir adayın bir testte 36 doğru ve 8 yanlışı bulunuyorsa:

36 - (8 ÷ 4) = 34 net

Bu yöntem TYT, AYT ve YDT'deki tüm testler için ayrı ayrı uygulanır.