YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir...

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ANKARA'DA YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin duyurusu şöyle:

EGO Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınavların gerçekleştirileceği 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde, öğrencilerimizin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bu kapsamda, sınavların yapılacağı 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde uygulanan mevcut çalışma programına ilave olarak, 60 güzergâhta toplam 239 ek servis planlanmıştır.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde ücretsiz olarak yararlanabilecektir.