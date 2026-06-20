YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir...
YKS gününde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı her yıl olduğu gibi 2026’da da öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin üç büyük şehri Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok belediye sınav sabahı adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için ücretsiz hizmet uygulamalarını hayata geçiriyor. İşte 2026 YKS sınavında güncel ulaşım düzenlemeleri.
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- İstanbul'da 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak YKS sınavında adaylar ve görevliler, sınav belgesi göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden bitişinin 2 saat sonrasına kadar toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek.
- Ankara'da 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek YKS sınavında EGO otobüs ve raylı sistemlerinden adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgesi ibraz ederek ücretsiz yararlanabilecek.
- EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da sınav günlerinde 60 güzergahta toplam 239 ek servis planlayarak ulaşım hazırlıklarını tamamladı.
- İzmir'de ESHOT Genel Müdürlüğü, YKS sınavı için yoğunluk yaşanacak hatlara takviye yaparak 5 özel hat belirledi.
- İzmir'de belirlenen hatlar arasında Bostanlı İskele-Tınaztepe, Tınaztepe-Bornova Metro ve Katip Çelebi Üniversitesi-Egekent Aktarma Merkezi güzergahları bulunuyor.
YKS sınav gününde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı her yıl adaylar tarafından merak ediliyor. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde belediyeler, öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ve zamanında ulaşabilmesi için toplu taşımada ücretsiz veya indirimli uygulamalar yapabiliyor. İşte 2026 YKS sınavında güncel ulaşım düzenlemeleri.
YKS GÜNÜ İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Metroİstanbul'da yer alan duyuru şöyle:
21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günü yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na "(YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.
ANKARA'DA YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin duyurusu şöyle:
EGO Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınavların gerçekleştirileceği 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde, öğrencilerimizin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.
Bu kapsamda, sınavların yapılacağı 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde uygulanan mevcut çalışma programına ilave olarak, 60 güzergâhta toplam 239 ek servis planlanmıştır.
Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde ücretsiz olarak yararlanabilecektir.
İZMİR'DE YKS GÜNÜ ULAŞIM DÜZENLEMESİ
ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
20 - 21 Haziran 2026 Tarihlerinde Yapılacak Olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT - AYT - YDT) Kapsamında Hemşehrilerimizin ikametgâhlarından sınav merkezlerine ulaşımlarını daha rahat sağlamaları amacıyla sınav yoğunluğu yaşanacak hatlara gerekli takviyeler yapılmış olup, 290 Bostanlı İskele - Tınaztepe 390 Tınaztepe - Bornova Metro 412 Tınaztepe - Yerleşke 596 Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Aktarma Merkezi 690 Tınaztepe - F.Altay Aktarma Hatlarımız sınav saatlerine uygun olarak siz Hemşehrilerimize ulaşım hizmeti verecektir.