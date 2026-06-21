TYT maratonu tamamlandı: Sorular kolaydı ama süre yetişmedi

TYT'de matematik soruları geçmiş yıllara göre kolay olsa da adaylar süreyi yetiştirmekte zorlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2 milyon 425 bin 628 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( TYT ) dün yapıldı. Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu TYT, 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda uygulandı. Sınavda adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Matematik soruları geçmiş yıllara göre kolaydı. Ancak matematik testi adaydan hesaplama yapmasının ötesinde metni kavraması, karşılaştığı durumu matematiksel ifadeye çevirmesi ve akıl yürütmesini isteyen sorulardan oluştu. Bu nedenle adaylar matematikte zorluk derecesi düşük sorularla karşılaşsa da süreyi yetiştirmekte zorlandı. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; TYT sorularını analiz eden Uğur Okulları lise bölüm başkanları şu değerlendirmelerde bulundu:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2 milyon 425 bin 628 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)



MATEMATİK: Soruların içinde önceki yıllarda da mevcut olan bağlam temelli soruların belli oranda sorulduğu görüldü. Sınavın zorluğu, çoğunlukla ileri düzey matematik bilgisinden değil; koşulları takip etme, uzun metni ayrıştırma, strateji geliştirme ve zamanı etkili kullanma becerisinden kaynaklanmaktadır. 2026 TYT Matematik testindeki geometri soruları, formül ezberinden çok şekil okuma, verileri değerlendirme becerilerini öne çıkarmaktadır.



TÜRKÇE: Soruların dilinin yalın, açık ve anlaşılır olduğu görülmektedir. Özellikle paragraf sorularında metin uzunluklarının ve sözcük sayılarının öğrencileri zorlayacak düzeyde olmadığı, orta uzunluktaki metinlerden oluştuğu söylenebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkçe sorularının geçmiş yıllardaki gibi okuduğunu anlama, yorumlama, metinden çıkarım yapma ve anlam ilişkilerini değerlendirmeyi ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmektedir.





FİZİK: Sorularda öğrencilerin fiziksel olayları gerçek yaşam bağlamında yorumlama, temel kavramları doğru kullanma ve kavramsal düşünme becerileri ön plana çıkarılmıştır. Test kolay-orta zorluk düzeyinde bir yapı sergilemektedir. Bununla birlikte sorular, fizik kavramlarına hâkim olmayı, analitik düşünmeyi ve öğrenilen bilgileri farklı durumlara uygulayabilmeyi gerektirmiştir.



KİMYA: Öğrencilerin ezber bilgilerden çok kimyasal kavramları anlama ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Sorular, temel kimya bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve bilimsel düşünme becerilerini kullanabilen öğrencileri ayırt edici niteliktedir.