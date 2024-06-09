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YKS 2024: Felekname, Şikayetname, Nağme-i Seher kimin eseri? Fuzuli, Nedim, Gülşehri sorularının cevapları ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'de adaylara çeşitli edebiyat eserleri hakkında sorular yöneltildi.Felekname, Şikayetname, Nağme-i Seher gibi eserlerin sorulmasından sonra öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. İşte sorulan eserler ve cevapları...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:18 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:22
YKS 2024: Felekname, Şikayetname, Nağme-i Seher kimin eseri? Fuzuli, Nedim, Gülşehri sorularının cevapları ne?

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YKS 2024'teki edebiyat soruları, adayların Türk edebiyatı tarihini ve önemli eserleri tanıması açısından önemli bir sınav deneyimi sundu. Öğrenciler ise sorular hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar...

ŞİKAYETNAME: FUZULİ

NAĞME-İ SEHER: RECAİZADE MAHMUD EKREM

FELEKNAME: GÜLŞEHRİ

NEDİM KİMDİR?

Nedim'in kim olduğu konusunu Osmanlı devletinin var olduğu zaman ve Divan edebiyatı olduğu zamanla ele almak gerekir. Çünkü Medim bu dönemlerde yaşayan ünlü bir şairdir. Aslında tarih kitaplarında ünlü şair olma sıfatını Lale devrinde kazanıldığı yazmaktadır. Bu doğrultuda Nedim'in şair olduğunu vurgulamak mümkündür. Şairliğinden bahsetmek Nedim'in kim olduğundan bahsetmektir. Şiirlerinde kendine özgü bir anlatıma yer vermiştir. Bu sebeple, Nedim için dönemin ünlü şairlerinden diye bahsedilmiştir. Şairliğini icra ettiği dönemde Topkapı sarayına girme şansı olmuştur. Topkapı sarayında da şiirlerini yazmaya devam etmiştir. Ayrıca sarayda statüsü yüksek kişilere de şiir yazmıştır. Dolayısıyla Nedim yaşadığı dönemde şiirleriyle ün kazanmış bir şairdir.

En bilinen ve ünlü eseri Nedim Divanı'dır. Sahaifü'l – Ahbar ve Ayni Tarihi de bilinen eserlerindendir. Sahaifü'l – Ahbar eseri uzun yıllarını almıştır. Aslında bu eser Arapça dilinde yazılmış bir eserin Türkçe diline çevrilmiş halidir. Çevrilen eser yani Arapça dilinde yazılan eser Camiü'd-Düvel'dir.

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