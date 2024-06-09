Atatürk hangi savaştan sonra Anafartalar Kahramanı olarak tanındı? YKS 2024 AYT tarih sorusu! Anafartalar Kahramanı....

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 Alan Yeterlilik Testi (AYT) bölümünde öğrencilere Türk tarihinin önemli bir dönemine dair bir soru soruldu. Sınavda, Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi savaştan sonra Anafartalar Kahramanı olarak tanındığına ilişkin bir soru yer aldı.
ATATÜRK HANGİ SAVAŞTAN SONRA ANAFARTALAR KAHRAMANI OLARAK TANINDI?
Atatürk'ün savaş stratejisi ve liderlik yetenekleri, Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Çanakkale Savaşı'nda (1915) gösterdiği cesaret ve stratejik deha, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve direnişini simgelemiştir. Anafartalar Cephesi'nde verdiği mücadele, Atatürk'ün askeri dehasını ortaya koyarak, Türk milletinin gözünde ölümsüzleştirmiştir.
DOĞRU CEVAP: ÇANAKKALE SAVAŞI
Anafartalar Grup Komutanlığı'na atanmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk, bölgedeki Türk kuvvetlerinin liderliğini üstlenmiştir. Cesur ve stratejik hamleleri sayesinde, Anafartalar'da elde edilen zaferler, Atatürk'ü Anafartalar Kahramanı olarak tarihe geçirmiştir. Bu zaferler, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını pekiştirirken, Atatürk'ün liderlik ve askeri dehasını da bir kez daha kanıtlamıştır.