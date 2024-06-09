Atatürk hangi savaştan sonra Anafartalar Kahramanı olarak tanındı? YKS 2024 AYT tarih sorusu! Anafartalar Kahramanı....

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 Alan Yeterlilik Testi (AYT) bölümünde öğrencilere Türk tarihinin önemli bir dönemine dair bir soru soruldu. Sınavda, Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi savaştan sonra Anafartalar Kahramanı olarak tanındığına ilişkin bir soru yer aldı.