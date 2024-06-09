Bu yılki YKS'nin belki de en çok dikkat çeken kısmı, sınavda yer alan ve öğrenciler tarafından oldukça zor olarak nitelendirilen bir problem sorusu oldu. Soru, kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarında ve eğitim odaklı forumlarda geniş bir yankı buldu.

YKS 2024: Ayşe ve Ali sorusu nedir? Pizza sorusunun cevabı ne?

Soru ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Cevaplar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 3 milyon adayın katılımıyla gerçekleşen 2024 YKS sınavının sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları basılı olarak adayların adreslerine gönderilmeyecek. Online olarak açıklanan sınav sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış sevap sayıları ile sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında aldıkları tüm puanlar yer alacak.

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS tercihlerinin başlaması için öncelikle YKS sonuçlarının açıklanması gerekiyor. YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklandıktan kısa süre sonra başlayacak. Bu kapsamda tercihlerin de Ağustos ayı başı ile yapılması bekleniyor.

YKS TYT-AYT-YDT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM her yıl YKS sınavının ardından sınava ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünü yayınlıyor. Bu yılki YKS soru ve cevaplarının da 9 Haziran Pazar günü YDT sınavının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.