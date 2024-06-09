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YKS 2024: İlk yazılı kanunlar ne zaman, kim tarafından çıkarılmıştır? Levha Kanunu nedir?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, üniversiteye girişin kapılarını aralayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Öğrenciler ve aileleri, büyük bir heyecan ve merakla sınav sorularını ve cevaplarını bekliyor. Sınavın bitiminden itibaren, özellikle sosyal medya platformları ve çeşitli eğitim forumları sınav sorularını değerlendirmekle meşgul.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:00 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:11
YKS 2024: İlk yazılı kanunlar ne zaman, kim tarafından çıkarılmıştır? Levha Kanunu nedir?

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Bu yılki YKS'nin belki de en çok dikkat çeken kısmı, sınavda yer alan ve öğrenciler tarafından oldukça zor olarak nitelendirilen bir problem sorusu oldu. Soru, kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarında ve eğitim odaklı forumlarda geniş bir yankı buldu.

Dünyadaki ilk yazılı kanun nedir?
Ur-Nammu kanunları; Sümerlere ait ve günümüze ulaşmış, kanun maddeleri içeren, bilinen en eski yazılı tablettir. Milattan önce 2100-2050 yıllarına ait olup Sümerce yazılmıştır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl temmuz ayının ilk haftası itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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