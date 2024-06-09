YKS 2024: İlk yazılı kanunlar ne zaman, kim tarafından çıkarılmıştır? Levha Kanunu nedir?

Bu yılki YKS'nin belki de en çok dikkat çeken kısmı, sınavda yer alan ve öğrenciler tarafından oldukça zor olarak nitelendirilen bir problem sorusu oldu. Soru, kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarında ve eğitim odaklı forumlarda geniş bir yankı buldu.