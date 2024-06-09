SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS 2024 AYT: Beyit sorusu ve cevabı! Gazel, müstezat, murabba, kıta beyit sorusu doğru cevap ne olacak? AYT 2024 edebiyat...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2024 Alanda Yeterlilik Testi'nde yer alan beyit sorusu, adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Sınavda nazım şeklinin sorulmasıyla birlikte öğrenciler, gazel, müstezat, murabba ve kıta gibi nazım şekilleri arasında karar verme sürecine girdi. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan araştırmalarla öğrenciler, doğru cevabı bulmaya çalışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:42 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:42
YKS 2024 AYT: Beyit sorusu ve cevabı! Gazel, müstezat, murabba, kıta beyit sorusu doğru cevap ne olacak? AYT 2024 edebiyat...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ÖSYM'nin açıklaması öncesinde, adaylar sorunun net cevabını bulabilmek için çeşitli kaynaklardan destek alıyor. Beyit sorusuyla ilgili yapılan araştırmalar, öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olabilmek adına hız kazanmış durumda.

YKS BEYİT SORUSU DOĞRU CEVAP NE?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alanda Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan beyit sorusu, adayların gündeminde büyük bir yer tutuyor.

Soruda gazel, müstezat, murabba, ve kıta gibi nazım şekilleri arasından doğru cevabı bulmak için öğrenciler çeşitli kaynaklardan destek alıyor ve sosyal medya üzerinden tartışıyorlar.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, birçok aday "gazel" seçeneğini tercih etmiş olsa da, ÖSYM'nin yayımlayacağı cevap anahtarı sonrası şıkların netliği kazanacak.

AYT-YDT iptal soru var mı? 2024 YKS AYT-YDT tartışmalı sorular listesi! ÖSYM sınav sorusu iptali...AYT-YDT iptal soru var mı? 2024 YKS AYT-YDT tartışmalı sorular listesi! ÖSYM sınav sorusu iptali...
AYT-YDT iptal soru var mı? 2024 YKS AYT-YDT tartışmalı sorular listesi! ÖSYM sınav sorusu iptali...
YKS 2024: İlk yazılı kanunlar ne zaman, kim tarafından çıkarılmıştır? Levha Kanunu nedir?YKS 2024: İlk yazılı kanunlar ne zaman, kim tarafından çıkarılmıştır? Levha Kanunu nedir?
YKS 2024: İlk yazılı kanunlar ne zaman, kim tarafından çıkarılmıştır? Levha Kanunu nedir?
YKS 2024: Felekname, Şikayetname, Nağme-i Seher kimin eseri? Fuzuli, Nedim, Gülşehri sorularının cevapları ne?YKS 2024: Felekname, Şikayetname, Nağme-i Seher kimin eseri? Fuzuli, Nedim, Gülşehri sorularının cevapları ne?
YKS 2024: Felekname, Şikayetname, Nağme-i Seher kimin eseri? Fuzuli, Nedim, Gülşehri sorularının cevapları ne?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: 4 rehine için 210 Filistinli öldü! Dışişleri Bakanlığından BMGK’ya çağrı
Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
Gözler YKS’nin 2. ve 3. oturumlarına çevrildi! Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS AYT-YDT oturumları saat kaçta yapılacak?
CANLI YAYIN | Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarıştığı kongrede oy verme işlemi devam ediyor
Son dakika: Papa’dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Yardım etmek için her yola başvurulmalı
Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak
FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa’da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke
YKS’nin ikinci oturumu AYT’ye girecek genç kız büyük talihsizlik yaşadı! Yardıma itfaiye ekipleri koştu | İşte Türkiye’den sınav manzaraları
Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı
PKK’lı teröristler tarafından katledildi! Öğretmen Aybüke Yalçın şehit edilmesinin 7. Yılında anılıyor! Akıllara arkadaşına attığı son mesajlar geldi
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Ankara’yı sel vurdu! Evleri, metroları su bastı her yer çamur deryası... Birden bastırdı, hiçbir şeyi kurtaramadık
Döviz bürolarıyla kirli para trafiği! İstanbul’daki DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu! Mal varlıkları donduruldu
Her emekliye 15 bin TL zam: TÜED oransal yerine seyyanen zam teklifini getirdi! Karar Temmuz’da verilecek
SON DAKİKA