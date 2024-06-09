YKS 2024 AYT: Beyit sorusu ve cevabı! Gazel, müstezat, murabba, kıta beyit sorusu doğru cevap ne olacak? AYT 2024 edebiyat...

ÖSYM'nin açıklaması öncesinde, adaylar sorunun net cevabını bulabilmek için çeşitli kaynaklardan destek alıyor. Beyit sorusuyla ilgili yapılan araştırmalar, öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olabilmek adına hız kazanmış durumda.
ÖSYM'nin açıklaması öncesinde, adaylar sorunun net cevabını bulabilmek için çeşitli kaynaklardan destek alıyor. Beyit sorusuyla ilgili yapılan araştırmalar, öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olabilmek adına hız kazanmış durumda.
YKS BEYİT SORUSU DOĞRU CEVAP NE?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alanda Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan beyit sorusu, adayların gündeminde büyük bir yer tutuyor.
Soruda gazel, müstezat, murabba, ve kıta gibi nazım şekilleri arasından doğru cevabı bulmak için öğrenciler çeşitli kaynaklardan destek alıyor ve sosyal medya üzerinden tartışıyorlar.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, birçok aday "gazel" seçeneğini tercih etmiş olsa da, ÖSYM'nin yayımlayacağı cevap anahtarı sonrası şıkların netliği kazanacak.